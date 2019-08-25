В аудиозаписи оскорблявшей жертв потопа иркутской чиновницы нашли следы монтажа

Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, на которой предположительно начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич обзывает пострадавших от потопов жителей региона «быдлом». Об этом сообщили в администрации области. По словам губернатора региона Сергея Левченко, власти уже запросили дополнительные экспертизы, чтобы точно установить подлинность записи.





«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», — приводит ТАСС слова Левченко. По его словам, проверки займут еще неделю или две.





Ранее в интернете появилась запись монолога женщины, чей голос по звучанию похож на голос начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич. На аудио говорящая называет потерпевших от паводка «бичами» и «быдлом» и не видит смысла ездить на место стихийного бедствия. При этом сама чиновница в разговоре с Daily Storm не опровергла, но и не подтвердила, что именно она произносила эти слова. «Я не видела заключения, я ничего комментировать не готова. Я жду официальных результатов экспертизы», — заявила она.





Телеканал РЕН ТВ заказал собственную экспертизу у начальника Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрия Макеева. Он заявил, что голос на аудиозаписи принадлежит Алашкевич.