AFP: Страны G7 договорились шире взаимодействовать с Россией

«Лидеры стран G7 на встрече в Биаррице договорились усилить диалог и координацию по различным проблемным вопросам с Россией, исключенной из группы в 2014 году, однако все еще согласны, что слишком рано возвращаться к формату G8 с участием Москвы», — приводит AFP слова источника.





Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что РФ может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на следующий саммит в США может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. В беседе с журналистами глава Белого дома также отметил, что неоднократно называл «бессмысленным» исключение России из группы. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.





В то же время ряд представителей стран G7 высказались против возвращения России в международный клуб. Одним из первых по этому поводу высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал такой шаг преждевременным, напомнив о «провокациях» РФ по всему миру. Аналогичную позицию высказали в Евросоюзе.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.