Замена «кукурузнику»: в России создадут новый легкий самолет

В России разработают новый региональный самолет, который сможет перевозить 9-14 человек, сообщили в Минпромторге. Проект должен заменить созданный в середине прошлого века Ан-2, также известного как «кукурузник». Тестовый вариант нового судна ТВС-2ДТС не пойдет в серию, однако полученные при его создании наработки могут стать частью следующей итерации разработки, отметили в ведомстве.





«ТВС-2ДТС — экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет», — приводит «РИА Новости» слова представителей Минпромторга.





По данным министерства, новый самолет позволит перевозить до 14 человек. В ведомстве отметили, что самолет позволит повысить транспортную доступность отдаленных регионов и развивать воздушные линии для региональных перевозок. Решение о том, какие наработки из проекта ТВС-2ДТС пойдут в серию, будет принято в сентябре.





В 2018 году глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что новый легкий многоцелевой самолет под шифром ТВС-2ДТС получит имя «Байкал». Тогда планировалось, что производство машин начнется в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ). Модель удовлетворительно прошла ряд тестов в 2017 году.





Ан-2, прозванный за использование в сельском хозяйстве «Кукурузник» — советский самолет, разработанный в 1940-х годах. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также использовался для различных хозяйственных работ.