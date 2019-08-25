Трамп допустил приглашение Путина на саммит G7 в 2020 году

Президент США Дональд Трамп допустил, что РФ может вновь стать частью группы G7 в будущем, и что на следующий саммит в США может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. Ранее также стало известно, что лидеры «Большой семерки» втайне обсудили этот вопрос, однако договорились не раскрывать результатов своей беседы.





«Вполне вероятно, что я приглашу Владимира Путина на следующий саммит G7», — приводит слова Трампа Bloomberg. В беседе с журналистами он также отметил, что неоднократно называл «бессмысленным» исключение России из группы.





Президент США подтвердил, что лидеры стран G7 обсудили вопрос возвращения РФ в «семерку». Он подчеркнул, что не знает, вернется ли Россия к этому формату, и напомнил, что детали беседы ее участники договорились не раскрывать.





Ранее Трамп поддержал предложение своего французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году. Как ожидается, американский лидер поднимет этот вопрос на саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.





В то же время ряд представителей стран G7 высказались против возвращения России в международный клуб. Одним из первых по этому поводу высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал такой шаг преждевременным, напомнив о «провокациях» РФ по всему миру. Аналогичную позицию высказали в Евросоюзе.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас «Семерка» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.