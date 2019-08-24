«Победа» призвала прекратить «хайпить» на ситуации с недопуском пассажира на рейс

Авиакомпания «Победа» призвала представителей СМИ и пользователей соцсетей «прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп» на ситуации с недопуском пассажира на рейс. Заявление авиаперевозчика приводит агентство «Москва». В компании отметили, что пассажирка, из-за которой разгорелся скандал, опоздала на посадку на три минуты и пришла с ручной кладью, значительно превышающей установленные габариты.





«Авиакомпания «Победа» призывает СМИ и пользователей соцсетей прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп, особенно когда в ситуации не разобрались. 21 августа на рейсе DP457 Москва — Чебоксары женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные габариты калибратора, пришла на посадку в 19:18. На ее посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19:15», — цитирует агентство «Москва» сообщение авиакомпании.





В заявлении авиаперевозчика подчеркивается, что после того как в 19:23 двери гейта закрылись, а автобусы с пассажирами уехали к самолету, женщина сообщила о готовности выполнить правила компании. «На тот момент без задержки рейса «досадить» опоздавшего пассажира уже невозможно. Загрузка рейса составила 181 клиент», — отмечается в сообщении.





Кроме того, в авиакомпании обращают внимание, что озвученная опоздавшим пассажиром информация о поездке на похороны родственника в Чебоксары позднее была опровергнута самой женщиной.





В заключение «Победа» настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила компании. Также обращается внимание на то, что все пассажиры без исключения обязаны соблюдать правила перевозки. «Если вы покупаете билет на сайте pobeda.aero, не узнать о наших правилах не получится, мы для этого сделали все возможное», — резюмирует авиаперевозчик.