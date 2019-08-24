Последние части аварийно севшего в Подмосковье А321 вывезли с кукурузного поля

Последние части авиалайнера Аirbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно севшего 15 августа на кукурузное поле возле аэропорта Жуковский, вывезены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика Бориса Боркина. По его словам, последней была вывезена кабина пилотов.
«Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина», — цитирует ТАСС слова Боркина.
Ранее, 24 августа, представитель «Уральских авиалиний» заявил, что демонтаж и вывоз всех частей самолета завершатся до конца дня, а 25 августа будет убран оставшийся в поле мусор. «При этом хочу подчеркнуть: ни один из компонентов самолета более эксплуатироваться не будет. На время следствия все его части будут храниться в специальном ангаре, затем их утилизируют», — добавил он.
По словам Боркина, при демонтаже самолета единственной сложностью стал слив и вывоз остатков горючего, которого на борту авиалайнера оставалось около 15 тонн. «Мы его вывозили по три-четыре тонны, для облегчения разбавляли водой», — уточнил он.
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом Жуковский — Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку утром 15 августа на кукурузное поле. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что лайнер столкнулся со стаей чаек.
16 августа президент России Владимир Путин на открытии совещания Совета безопасности сообщил, что подписал указ о присвоении званий Героя России летчикам лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову (командир) и Георгию Мурзину (второй пилот). Остальные члены экипажа награждены орденом Мужества. Ранее 16 августа Дамир Юсупов признался, что чувствует вину перед пассажирами, и извинился перед ними за то, что не доставил их в Симферополь. Летчик также высоко оценил профессионализм бортпроводников, назвав их «очень смекалистыми».