Последние части аварийно севшего в Подмосковье А321 вывезли с кукурузного поля

Ранее, 24 августа, представитель «Уральских авиалиний» заявил, что демонтаж и вывоз всех частей самолета завершатся до конца дня, а 25 августа будет убран оставшийся в поле мусор. «При этом хочу подчеркнуть: ни один из компонентов самолета более эксплуатироваться не будет. На время следствия все его части будут храниться в специальном ангаре, затем их утилизируют», — добавил он.





По словам Боркина, при демонтаже самолета единственной сложностью стал слив и вывоз остатков горючего, которого на борту авиалайнера оставалось около 15 тонн. «Мы его вывозили по три-четыре тонны, для облегчения разбавляли водой», — уточнил он.