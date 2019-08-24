День российского флага на проспекте Сахарова отметили более 110 тысяч человек

Праздничные мероприятия на проспекте Сахарова в Москве, приуроченные к 350-летию государственного флага России, посетили более 110 тысяч человек. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила эту информацию.





«Более 110 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, которые проходят на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия государственного флага России», — цитирует агентство «Москва» сообщение организаторов.