День российского флага на проспекте Сахарова отметили более 110 тысяч человек

Праздничные мероприятия на проспекте Сахарова в Москве, приуроченные к 350-летию государственного флага России, посетили более 110 тысяч человек. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила эту информацию.
«Более 110 тысяч человек посетили праздничные мероприятия, которые проходят на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия государственного флага России», — цитирует агентство «Москва» сообщение организаторов.
«В центре столицы, на проспекте Академика Сахарова, проходит праздничный концерт, посвященный 350-летию государственного флага России. В мероприятии участвуют свыше 100 тысяч человек», — заявила Волк и добавила, что во время торжественных мероприятий охрану порядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
Праздничный концерт на проспекте Академика Сахарова начался с флешмоба «Флаг-рекордсмен», участники которого растянули полотно, составленное из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. Его размер составил более 2,5 тысячи квадратных метров. Масштабная акция попала в Книгу рекордов России.
Позже на сцене начались выступления звезд российской эстрады. С праздником горожан поздравляли также актер Василий Лановой и обладатели наград Герой России и Герой Советского Союза, в том числе пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Его речь прерывалась криками «Молодец!»
Перед москвичами и гостями столицы выступили Филипп Киркоров, Валерия, Кристина Орбакайте, «Сурганова и оркестр», «Голубые береты», Тимати, Григорий Лепс и другие звезды российской эстрады.
Торжества в Москве, посвященные Дню государственного флага, прошли на 33 городских площадках. Помимо проспекта Академика Сахарова, мероприятия проходили в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке и в саду «Эрмитаж». На них проводились мастер-классы для детей, кинопоказы, концерты с участием звезд российской эстрады и соревнования.
В парке Победы на Поклонной горе состоялись показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и почетного эскорта Президентского полка. Гостям и жителям столицы продемонстрировали мастерство джигитовки и фланкировки. На площади перед памятником Героям Первой мировой войны выступили детские оркестры, которые участвуют в международном фестивале «Спасская башня».