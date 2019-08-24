«Издевательский протекционизм»: Пекин осудил новый удар США в торговой войне

Пекин решительно выступает против решения США ужесточить с 1 октября таможенные пошлины на китайские товары на общую сумму 550 миллиардов долларов. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства коммерции Китая. В документе отмечается, что действия американской администрации — это «односторонний, издевательский протекционизм», оказывающий влияние на мировую торговлю.
«24 августа американская сторона объявила, что повысит ставку ввозных пошлин на китайские товары на общую сумму 550 миллиардов долларов. Китайская сторона выступает категорически против этого», — подчеркивается в заявлении ведомства.
В министерстве отметили, что решение об ужесточении таможенных тарифов на ввозимую в США китайскую продукцию является «односторонним, издевательским протекционизмом и поведением, оказывающем давление на мир и справедливость, нарушающее договоренности между Китаем и США, а также подрывающее взаимное уважение». «Это [решение американских властей] нарушает принцип равенства и взаимной выгоды, наносит серьезный урон системе многосторонней торговли», — говорится в заявлении.
В документе китайская сторона призывает Вашингтон перестать недооценивать ситуацию и прекратить ошибочные действия. «США поплатятся за содеянное», — указывается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 23 августа объявил о решении повысить с октября таможенные пошлины на китайские товары на сумму 550 миллиардов долларов. Американский лидер обвинил Пекин в использовании Соединенных Штатов для получения сверхприбылей и краже интеллектуальной собственности. Кроме того, глава Белого дома обвинил своих предшественников на этом посту в том, что они позволили Китаю вести несправедливую торговлю, что стало большим бременем для американских налогоплательщиков. Трамп также заявил о готовности исправить ситуацию в торговле с Поднебесной и сбалансировать несправедливые торговые отношения между странами.
1 августа США объявили о введении против Китая новых пошлин в размере 10% на товары стоимостью более 300 миллиардов долларов. Финансовые меры должны были начать действовать с 1 сентября 2019 года. По словам Трампа, такое решение было принято в связи с тем, что Китай не сдержал свое обещание увеличить закупку сельскохозяйственной продукции из США. Торговая война между США и КНР, заключающаяся во взаимном введении пошлин на товары, началась летом 2018 года.