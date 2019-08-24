«Издевательский протекционизм»: Пекин осудил новый удар США в торговой войне

Пекин решительно выступает против решения США ужесточить с 1 октября таможенные пошлины на китайские товары на общую сумму 550 миллиардов долларов. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства коммерции Китая. В документе отмечается, что действия американской администрации — это «односторонний, издевательский протекционизм», оказывающий влияние на мировую торговлю.





«24 августа американская сторона объявила, что повысит ставку ввозных пошлин на китайские товары на общую сумму 550 миллиардов долларов. Китайская сторона выступает категорически против этого», — подчеркивается в заявлении ведомства.





В министерстве отметили, что решение об ужесточении таможенных тарифов на ввозимую в США китайскую продукцию является «односторонним, издевательским протекционизмом и поведением, оказывающем давление на мир и справедливость, нарушающее договоренности между Китаем и США, а также подрывающее взаимное уважение». «Это [решение американских властей] нарушает принцип равенства и взаимной выгоды, наносит серьезный урон системе многосторонней торговли», — говорится в заявлении.





В документе китайская сторона призывает Вашингтон перестать недооценивать ситуацию и прекратить ошибочные действия. «США поплатятся за содеянное», — указывается в сообщении.