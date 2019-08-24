США согласовали с талибами сроки вывода войск из Афганистана

Движение «Талибан»* и США достигли соглашения о сроках вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом сообщил пакистанской газете Dawn пресс-секретарь талибов Сухейл Шахин. При этом он отказался назвать сроки, отметив, что официально о них будет объявлено после достижения договоренностей о механизме реализации. По данным афганских СМИ, вывод иностранного военного контингента может занять от 15 месяцев до двух лет.
«У нас есть соглашение [с США] о сроках вывода [иностранных войск]. В настоящее время обсуждается механизм его реализации», — цитирует газета Dawn официального представителя движения «Талибан».
Сухейл Шахин также добавил, что пока стороны вели лишь общие обсуждения, а 24 августа должны начаться переговоры по реализации достигнутых договоренностей. Представитель талибов ничего не сказал о сроках вывода иностранных войск из Афганистана, но отметил, что об этом будет объявлено официально, когда обе стороны договорятся о механизме.
В то же время афганские СМИ со ссылкой на источники в движении «Талибан» сообщили, что сроки вывода воинского иностранного контингента могут составить от 15 месяцев до двух лет.
Достигнутые договоренности с талибами относительно вывода войск подтвердил изданию AFP источник в Госдепартаменте. В частности, собеседник агентства отметил, что специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзад и его команда «добились прогресса в продвижении мирного процесса».
Талибы отказываются признавать правительство Ашрафа Гани, но говорят, что они будут участвовать в «афганском диалоге» как во второй части общего мирного соглашения, как только они достигнут соглашения с США о сроках вывода войск. В свою очередь президент Афганистана Ашраф Гани вечером 22 августа заявил, что его правительство увидит окончательный проект соглашения между США и талибами о «всестороннем обсуждении» до его подписания.
Последний, восьмой по счету, раунд переговоров между США и талибами прошел в Дохе в начале августа и был прерван на время мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха. Среди основных тем переговоров — вывод иностранных войск из Афганистана и связанные с ним гарантии, что территория страны не будет использоваться для нападения на США или другие страны, а также прекращение огня и проведение межафганского диалога.
Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявлял, что договоренность с талибами о выводе войск желательно заключить до 1 сентября 2019 года, до новых президентских выборов в Афганистане. Он также призвал афганцев начать «внутренний диалог» с участием талибов, правительства страны, а также оппозиционных политиков и общества. Во время своей поездки в Кабул дипломат встретился как с представителями афганских властей, так и с оппозиционерами, обратившись ко всем сторонам с просьбой объединить усилия по достижению мира в стране.
Американские войска находятся в Афганистане с 2001 года. Ввод войск на территорию страны был связан с террористическими атаками 11 сентября 2001 года, после которых власти США объявили о начале глобальной «Войны с терроризмом».
*«Талибан» — движение, признанное террористическим и запрещенное в России.