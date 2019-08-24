США согласовали с талибами сроки вывода войск из Афганистана

Движение «Талибан»* и США достигли соглашения о сроках вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом сообщил пакистанской газете Dawn пресс-секретарь талибов Сухейл Шахин. При этом он отказался назвать сроки, отметив, что официально о них будет объявлено после достижения договоренностей о механизме реализации. По данным афганских СМИ, вывод иностранного военного контингента может занять от 15 месяцев до двух лет.





«У нас есть соглашение [с США] о сроках вывода [иностранных войск]. В настоящее время обсуждается механизм его реализации», — цитирует газета Dawn официального представителя движения «Талибан».





Сухейл Шахин также добавил, что пока стороны вели лишь общие обсуждения, а 24 августа должны начаться переговоры по реализации достигнутых договоренностей. Представитель талибов ничего не сказал о сроках вывода иностранных войск из Афганистана, но отметил, что об этом будет объявлено официально, когда обе стороны договорятся о механизме.





В то же время афганские СМИ со ссылкой на источники в движении «Талибан» сообщили, что сроки вывода воинского иностранного контингента могут составить от 15 месяцев до двух лет.





Достигнутые договоренности с талибами относительно вывода войск подтвердил изданию AFP источник в Госдепартаменте. В частности, собеседник агентства отметил, что специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзад и его команда «добились прогресса в продвижении мирного процесса».