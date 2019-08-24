СМИ: Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

Актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на его жену Ольгу Мамонову. По ее словам, артисту стало плохо ночью и пришлось вызвать скорую.
«Ему [Петру Мамонову] ночью стало плохо, вызвали скорую. Его отвезли в Первую градскую [Первая градская больница имени Н.И. Пирогова], в реанимацию с инфарктом миокарда. Он сейчас еще в реанимации», — цитирует агентство «Москва» слова супруги артиста.
На странице Мамонова в соцсети Facebook отмечается, что все ближайшие концерты артиста отменяются из-за тяжелого состояния здоровья. «Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — говорится в сообщении.
Рок-музыканту, актеру и поэту Петру Мамонову 68 лет. В начале 80-х создал музыкальную группу «Звуки Му». В первой половине 90-х увлекся актерством. Одна из первых его ролей в кино — саксофонист-алкоголик в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». Также он сыграл в фильмах «Остров», «Царь», «Шапито-шоу», «Иерей-сан». Обладатель кинопремий «Ника», «Золотой орел», а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме «Остров». Начиная с 2008 года Мамонов издает сборники своих поэтических афоризмов «Закорючки», короткие изречения на религиозную тему, определенным образом связанные с духовными поисками автора.