Флешмоб «Флаг-рекордсмен» в Москве вошел в Книгу рекордов РФ

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» в Москве на проспекте Сахарова, приуроченный к 350-летию российского триколора, вошел в Книгу рекордов РФ как самое большое полотно, содержащее изображение флагов регионов России. В День государственного флага по всей стране проходят народные гулянья. В столице мероприятия проводятся на 33 площадках. Центральным событием празднования стал концерт на проспекте Сахарова с участием звезд экстрады.
«Общая суммарная площадь полотен, содержащих изображения флагов муниципалитетов Российской Федерации с результатом 2541 квадратный метр официально объявляется зарегистрированной», — цитирует РИА Новости эксперта Книги рекордов России Александра Пересвета.
Председатель «Молодой гвардии «Единой России» Денис Давыдов добавил, что полотно, состоящее из двух тысяч флагов и российских объединений, — это символ единства россиян. «На протяжении года из регионов ребята передавали вот те полотна, которые они держат в руках. Эти полотна — символы муниципальных образований, городов, землячеств, вузов. Те символы, которые объединяют их, ассоциируются с их конкретной работой, проживанием, мы объединили в одно большое полотно», — пояснил он.
День российского триколора отмечается 22 августа. В 1991 году Верховный Совет постановил считать флагом Российской Федерации «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос». А спустя три года указом президента был установлен День государственного флага РФ. В этом году исполняется 350 лет с момента первого поднятия бело-сине-красного полотнища на военном корабле «Орел».
Торжества в Москве, посвященные Дню государственного флага, проходят на 33 городских площадках. Центральные — проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», Екатерининский парк и сад «Эрмитаж». На них проводятся мастер-классы для детей, кинопоказы, концерты с участием звезд российской эстрады, соревнования и другие активности.
На ВДНХ состоялось торжественное шествие участников Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Они прошли по Главной и Центральной аллеям, исполняя различные композиции.
В 14:00 на проспекте Сахарова начался праздничный концерт. Перед москвичами и гостями столицы выступили Филипп Киркоров, Валерия, Кристина Орбакайте, «Сурганова и оркестр», «Голубые береты», Тимати, Григорий Лепс и другие. Организаторы рассчитывают, что мероприятие посетят около 100 тысяч зрителей.