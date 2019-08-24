Флешмоб «Флаг-рекордсмен» в Москве вошел в Книгу рекордов РФ

Председатель «Молодой гвардии «Единой России» Денис Давыдов добавил, что полотно, состоящее из двух тысяч флагов и российских объединений, — это символ единства россиян. «На протяжении года из регионов ребята передавали вот те полотна, которые они держат в руках. Эти полотна — символы муниципальных образований, городов, землячеств, вузов. Те символы, которые объединяют их, ассоциируются с их конкретной работой, проживанием, мы объединили в одно большое полотно», — пояснил он.