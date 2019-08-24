«Страшный пережиток эпохи»: власти Германии требуют закрыть сайт «Миротворец»

Правительство Германии осуждает существование сайта «Миротворец», на котором публикуют данные людей, высказывавших отличные от украинского руководства либо посещавших Крым или неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает агентство RT со ссылкой на ответ немецких властей на запрос Левой партии (Die Linke).
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — цитирует RT текст документа.
В нем также отмечается, что для федеральных немецких властей «сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов на Украине в июле». Между тем, указывается в запросе, Берлин не прекратит финансовую поддержку различных проектов на Украине, направленных на продвижение демократии и развитие гражданского общества.
В комментарии агентству один из авторов запроса, депутат Бундестага от Левой партии Андрей Хунко отметил, что если федеральное правительство хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от главы МВД Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта. «Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко», — подчеркнул немецкий политик.
Хунко напомнил, что ряд немецких граждан, в том числе и он сам, были внесены в базу сайта. «Обосновывали это по-разному: это могли быть критика киевского правительства, политическая позиция по конфликту на востоке Украины или якобы нелегальный въезд в страну через Российскую Федерацию», — добавил он.
Интернет-сайт «Миротворец» — открыт в 2014 году по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины на тот момент Антона Геращенко. Онлайн ресурс позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля». Получил широкую известность после убийства Олеся Бузины и Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, были опубликованы на данном ресурсе. Среди партнеров сайта (с момента открытия и вплоть до мая 2016 года) числились МВД Украины, СБУ и другие силовые ведомства страны.
После публикации на сайте в мае 2016 года персональных данных журналистов, среди которых оказались представители мировых СМИ, таких как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Форбс, мировая правовая общественность высказалась за запрет публикации их личных данных. Под напором международных правовых организаций на сайте было опубликовано сообщение, что он закроется. При этом вся информация с него будет сохранена и, по обещанию советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, будет выложена в открытый доступ и на других сайтах.