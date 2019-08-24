«Страшный пережиток эпохи»: власти Германии требуют закрыть сайт «Миротворец»

Правительство Германии осуждает существование сайта «Миротворец», на котором публикуют данные людей, высказывавших отличные от украинского руководства либо посещавших Крым или неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает агентство RT со ссылкой на ответ немецких властей на запрос Левой партии (Die Linke).





«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта», — цитирует RT текст документа.





В нем также отмечается, что для федеральных немецких властей «сайт становился темой для обсуждений всегда, когда появляется повод для этого, в частности, после последних президентских выборов на Украине в июле». Между тем, указывается в запросе, Берлин не прекратит финансовую поддержку различных проектов на Украине, направленных на продвижение демократии и развитие гражданского общества.





В комментарии агентству один из авторов запроса, депутат Бундестага от Левой партии Андрей Хунко отметил, что если федеральное правительство хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от главы МВД Украины Арсена Авакова начать уголовное преследование администраторов сайта. «Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи Порошенко», — подчеркнул немецкий политик.





Хунко напомнил, что ряд немецких граждан, в том числе и он сам, были внесены в базу сайта. «Обосновывали это по-разному: это могли быть критика киевского правительства, политическая позиция по конфликту на востоке Украины или якобы нелегальный въезд в страну через Российскую Федерацию», — добавил он.