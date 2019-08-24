«Неизвестные колебания»: в «Роскомосе» назвали причину отмены стыковки «Союза» с МКС

Во время стыковки корабля «Союз» с человекообразным роботом «Федором» на борту с Международной космической станцией (МКС) произошли ранее не встречавшиеся колебания. Об этом заявил первый заместитель генконструктора корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. По его словам, из-за этого явления стыковка в автоматическом режиме оказалась невозможна, а робот пока не умеет управлять космическим кораблем.





«К сожалению у нас сегодня не получилось довезти робота «Федора». Со сближением все было нормально до ближнего участка, примерно до дальности метров 200 [до МКС]. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А «Федора» мы пока еще, к сожалению, не научили ручным режимам [стыковки], он их не может осуществлять», — сказал он.