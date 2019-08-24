«Неизвестные колебания»: в «Роскомосе» назвали причину отмены стыковки «Союза» с МКС

Во время стыковки корабля «Союз» с человекообразным роботом «Федором» на борту с Международной космической станцией (МКС) произошли ранее не встречавшиеся колебания. Об этом заявил первый заместитель генконструктора корпорации «Энергия» Владимир Соловьев. По его словам, из-за этого явления стыковка в автоматическом режиме оказалась невозможна, а робот пока не умеет управлять космическим кораблем.
«К сожалению у нас сегодня не получилось довезти робота «Федора». Со сближением все было нормально до ближнего участка, примерно до дальности метров 200 [до МКС]. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А «Федора» мы пока еще, к сожалению, не научили ручным режимам [стыковки], он их не может осуществлять», — сказал он.
Как пояснил Соловьев, на МКС выявлены исправимые замечания на аппаратуре, обеспечивающей сближение станции и корабля на ближнем участке. «Нам пришлось на безопасной дальности обеспечить безопасное расхождение [корабля и МКС], это называется «команда на увод». Анализ телеметрии показал, что у нас есть исправимые замечания на радийной аппаратуре, которая обеспечивает ближний участок», — добавил он.
Сейчас разрабатывается программа по замене части блоков аппаратуры на МКС, уточнил Соловьев. По его словам, экипаж станции хорошо подготовлен и понимает, что нужно сделать. «Корабль «Союз» сейчас находится в автоматическом полете, он не утерян, вся аппаратура на «Союзе» работоспособна», — сказал представитель «Роскосмоса».
Повторная попытка стыковки корабля «Союз» с роботом «Федор» на борту с МКС запланирована на утро 26 августа. «Примерно в районе 8-9 утра [мск] 26 августа, обеспечить повторную состыковку с тем, чтобы у нас все получилось», — отметил Соловьев.
Космический корабль «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом-космонавтов «Федором» на борту стартовал с космодрома Байконур 22 августа. В 8.30 мск 24 августа корабль должен был причалить к МКС. Однако во время сближения со станцией на дистанции примерно 99 метров корабль завис и начал отход на безопасное расстояние.
Ранее в «Роскосмосе» рассказали некоторые подробности подготовки робота «Федора» к полету на МКС. В частности, сообщалось об оснащении андроида устойчивой к радиации электроникой и «голосом» для общения с космонавтами. Это устройство заменило незавершенного «Косморобота» из-за изменений в бюджете «Роскосмоса». Предполагается, что «Федор» будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях.