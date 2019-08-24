Слуцкий: Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента

Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несет глобальную угрозу для Европейского континента, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, европейские политики предостерегают Россию и США от новой гонки вооружений, однако эти призывы следует обращать исключительно к американской администрации.





«Европейских партнеров должно больше заботить возможное размещение американских ракет на территории стран Евросоюза. Именно Европа может стать военным полигоном и даже театром [боевых] действий в случае возникновения конфликта. И таким образом Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.





Парламентарий отметил, что Россия всегда выступала и выступает за укрепление мировой стабильности и безопасности. Делегация РФ намерена понять на предстоящих осенних сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля над вооружениями. «Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса. Это наша коллективная ответственность», — резюмировал Слуцкий.





Депутат напомнил, что проведенные США 18 августа испытания новой крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 километров, спустя 16 дней после прекращения действия ДРСМД, однозначно доказывают «последовательное и долговременное нарушение» соглашения со стороны американской администрации. «США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства. Причем Вашингтон, как всегда, «перевалив все с больной головы на здоровую», обвинил Москву в несоблюдении норм ДРСМД и вышел из него в одностороннем порядке», — указал он.





«В таких условиях Россия вынуждена действовать зеркально», — добавил Слуцкий и напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. При этом депутат подчеркнул, что Москва не собирается втягиваться в затратную гонку вооружений.