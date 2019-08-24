Слуцкий: Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента

Выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несет глобальную угрозу для Европейского континента, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, европейские политики предостерегают Россию и США от новой гонки вооружений, однако эти призывы следует обращать исключительно к американской администрации.
«Европейских партнеров должно больше заботить возможное размещение американских ракет на территории стран Евросоюза. Именно Европа может стать военным полигоном и даже театром [боевых] действий в случае возникновения конфликта. И таким образом Вашингтон создает глобальную угрозу для всего Европейского континента», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что Россия всегда выступала и выступает за укрепление мировой стабильности и безопасности. Делегация РФ намерена понять на предстоящих осенних сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля над вооружениями. «Парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса. Это наша коллективная ответственность», — резюмировал Слуцкий.
Депутат напомнил, что проведенные США 18 августа испытания новой крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 километров, спустя 16 дней после прекращения действия ДРСМД, однозначно доказывают «последовательное и долговременное нарушение» соглашения со стороны американской администрации. «США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства. Причем Вашингтон, как всегда, «перевалив все с больной головы на здоровую», обвинил Москву в несоблюдении норм ДРСМД и вышел из него в одностороннем порядке», — указал он.
«В таких условиях Россия вынуждена действовать зеркально», — добавил Слуцкий и напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа. При этом депутат подчеркнул, что Москва не собирается втягиваться в затратную гонку вооружений.
19 августа Пентагон сообщил, что днем ранее США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования, использование которой запрещал данный документ. По данным американского Минобороны, снаряд пролетел более 500 километров и поразил цель на острове в Калифорнии. Спустя три дня глава военного ведомства Марк Эспер заявил о намерении взять на вооружение гиперзвуковое оружие в течение ближайшей пары лет. Он подчеркнул, что разработка новых ракет, в том числе и запрещенных прекратившим действие ДРСМД, необходима для сдерживания внешних угроз, включая Китай и Россию.
23 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и подготовить симметричный ответ. В этот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Европарламент и ПАСЕ взвесить все риски от размещения американских ракет и собраться на внеочередные заседания для обсуждения последствий.