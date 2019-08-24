Путин поручил правительству решить вопрос с досрочными пенсиями шахтеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов опубликован на сайте Кремля. Документ также предписывает усовершенствовать организацию медицинских осмотров шахтеров и установить особенности проведения оценки условий труда на подземных работах.





«Правительству РФ обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство РФ, предусматривающих <…> досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности, установление тождественности профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников, обратив особое внимание на профессии работников, занятых на подземных работах, в частности на профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе», — говорится в тексте поручений.





Также правительству поручено усовершенствовать организацию медосмотров для работников угольной промышленности, в первую очередь для занятых на подземных работах, а также проработать вопрос о порядке реабилитации тех, кто занят на работах с вредными и опасными условиями труда, и о проведении ежегодной диспансеризации и лечения. Кроме того, кабинет министров должен установить особенности проведения специальной оценки условий труда на подземных работах, которые касаются показателей микроклимата, светового и ионизирующего излучений.





Ответственными за исполнение поручений назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, а также главы профильных министерств и ведомств.