Российские подлодки выполнили пуски МБР «Булава» и «Синева»

Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» 24 августа выполнили пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) морского базирования «Булава» и «Синева» с макетами боевых блоков в соответствии с планом боевой подготовки, сообщило Минобороны России. Ведомство опубликовало на своем YouTube-канале пуск МБР «Булава» с субмарины «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.





Ракеты были запущены из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и акватории Баренцева моря. «Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка», — отметили в оборонном ведомстве и добавили, что стрельбы подтвердили технические характеристики баллистических ракет морского базирования, а также работоспособность всех систем ракетных комплексов подлодок.