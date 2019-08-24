Российские подлодки выполнили пуски МБР «Булава» и «Синева»

Российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» 24 августа выполнили пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) морского базирования «Булава» и «Синева» с макетами боевых блоков в соответствии с планом боевой подготовки, сообщило Минобороны России. Ведомство опубликовало на своем YouTube-канале пуск МБР «Булава» с субмарины «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.
Ракеты были запущены из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и акватории Баренцева моря. «Макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка», — отметили в оборонном ведомстве и добавили, что стрельбы подтвердили технические характеристики баллистических ракет морского базирования, а также работоспособность всех систем ракетных комплексов подлодок.
Ракета «Булава» — российская МБР комплекса Д-30, размещаемого на подлодках проекта «Борей». Разрабатывалась Московским институтом теплотехники с середины 90-х годов прошлого века. По данным открытых источников, ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения общей массой более 1,1 тонны. Максимальная дальность полета ракеты составляет от восьми до 11 тысяч километров.
Ракета «Синева» — жидкостная МБР советской разработки для подлодок проекта 667БДРМ «Дельфин». Принята на вооружение в июле 2007 года. По данным открытых источников, ракета может нести от четырех до 10 боевых блоков общей массой около 2,8 тонны. В зависимости от забрасываемого веса максимальная дальность МБР составляет от 8,3 тысячи до 11,5 тысячи километров.