Трамп заявил о готовности к переговорам с Пекином, несмотря на ужесточение пошлин

Вашингтон всегда готов к переговорам с Китаем по вопросам торговли, несмотря на решение ужесточить таможенные пошлины на китайские товары. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед вылетом во Францию на саммит G7. Американский лидер обвинил Пекин в том, что он наживается на Соединенных Штатах и в сложившейся ситуации виноваты его предшественники на посту главы Белого дома.





«Посмотрим, что произойдет. Они [Китай] хотят переговоров. Да, я всегда открыт к переговорам», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его готовности к переговорам с Пекином несмотря на решение ужесточить таможенные пошлины.





«У нас небольшая ссора с Китаем, из которой мы выйдем победителями. Мы сегодня [23 августа] ввели много пошлин на китайские товары. Они ввели против нас несколько, а мы против них - множество», — добавил презиеднт США.





Ранее Трамп в своем Twitter объявил о решении повысить с октября таможенные пошлины на китайские товары на сумму 550 миллиардов долларов. «В течение многих лет Китай (как и многие другие страны) использовали Соединенные Штаты в торговле, крал интеллектуальную собственность и многом другом. Наша страна теряет сотни миллиардов долларов в год в пользу Китая без конца», — написал президент США.