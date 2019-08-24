Трамп заявил о готовности к переговорам с Пекином, несмотря на ужесточение пошлин

Вашингтон всегда готов к переговорам с Китаем по вопросам торговли, несмотря на решение ужесточить таможенные пошлины на китайские товары. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп перед вылетом во Францию на саммит G7. Американский лидер обвинил Пекин в том, что он наживается на Соединенных Штатах и в сложившейся ситуации виноваты его предшественники на посту главы Белого дома.
«Посмотрим, что произойдет. Они [Китай] хотят переговоров. Да, я всегда открыт к переговорам», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о его готовности к переговорам с Пекином несмотря на решение ужесточить таможенные пошлины.
«У нас небольшая ссора с Китаем, из которой мы выйдем победителями. Мы сегодня [23 августа] ввели много пошлин на китайские товары. Они ввели против нас несколько, а мы против них - множество», — добавил презиеднт США.
Ранее Трамп в своем Twitter объявил о решении повысить с октября таможенные пошлины на китайские товары на сумму 550 миллиардов долларов. «В течение многих лет Китай (как и многие другие страны) использовали Соединенные Штаты в торговле, крал интеллектуальную собственность и многом другом. Наша страна теряет сотни миллиардов долларов в год в пользу Китая без конца», — написал президент США.
«Китаю не следовало вводить новые пошлины на [американские товары на сумму] 75 миллиардов долларов (политически мотивировано!). Начиная с 1 октября товары из Китая на 250 миллиардов долларов, которые в настоящее время облагаются пошлинами в 25%, будут облагаться пошлинами в 30%. Кроме того, оставшаяся продукция из Китая на 300 миллиардов, которая облагалась бы тарифами в 10% с 1 сентября, теперь будет облагаться тарифами в 15%», — добавил Трамп.
В сложившейся ситуацией в торговле с Китаем Трамп обвинил своих предшественников на посту президента США. «К сожалению, прежние администрации позволили Китаю настолько опередить справедливую и сбалансированную торговлю, что это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! В духе достижения справедливой торговли мы должны сбалансировать этот самый несправедливые торговые отношения», — заявил глава Белого дома.
1 августа США объявили о введении против Китая новых пошлин в размере 10% на товары стоимостью более 300 миллиардов долларов. Финансовые меры должны были начать действовать с 1 сентября 2019 года. По словам Трампа, такое решение было принято в связи с тем, что Китай не сдержал свое обещание увеличить закупку сельскохозяйственной продукции из США. Торговая война между США и КНР, заключающаяся во взаимном введении пошлин на товары, началась летом 2018 года.