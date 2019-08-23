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Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США
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Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США

По мнению Энтони Скарамуччи, американскому лидеру вряд ли грозит переизбрание на второй срок

Президент США Дональда Трамп вряд ли будет переизбран на второй срок, потому что ему через пять лет будет 78 лет, а из-за давления окружающих его умственные способности будут только ухудшаться. Об этом заявил бывший советник Трампа по коммуникациям и бизнесмен Энтони Скарамуччи.


«У Трампа психические проблемы и склонность к демагогии. Ему 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться», цитирует MarketWatch Скарамуччи.


Предприниматель, который, как утверждает издание, ранее был одним из самых больших сторонников американского лидера, добавил, что Трамп – «сумасшедший», который «очень быстро катится по наклонной».


Между финансистом и Трампом уже несколько лет тянется конфликт. Бизнесмен проработал в штате президента США 11 дней, после чего был уволен из-за того, что «не справлялся с обязанностями». Кроме того, предприниматель довольно критично отзывался о своих сослуживцах, что ускорило отставку. После этого Скарамуччи неоднократно осуждал Трампа, однако тот тоже не оставался в долгу, называя предпринимателя «крайне нестабильным идиотом» и «интеллектуальной развалиной».


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