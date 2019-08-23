Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США

Президент США Дональда Трамп вряд ли будет переизбран на второй срок, потому что ему через пять лет будет 78 лет, а из-за давления окружающих его умственные способности будут только ухудшаться. Об этом заявил бывший советник Трампа по коммуникациям и бизнесмен Энтони Скарамуччи.





«У Трампа психические проблемы и склонность к демагогии. Ему 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что он в ситуации, когда дело будет только ухудшаться», — цитирует MarketWatch Скарамуччи.





Предприниматель, который, как утверждает издание, ранее был одним из самых больших сторонников американского лидера, добавил, что Трамп – «сумасшедший», который «очень быстро катится по наклонной».





Между финансистом и Трампом уже несколько лет тянется конфликт. Бизнесмен проработал в штате президента США 11 дней, после чего был уволен из-за того, что «не справлялся с обязанностями». Кроме того, предприниматель довольно критично отзывался о своих сослуживцах, что ускорило отставку. После этого Скарамуччи неоднократно осуждал Трампа, однако тот тоже не оставался в долгу, называя предпринимателя «крайне нестабильным идиотом» и «интеллектуальной развалиной».