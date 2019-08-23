Володин: Европарламенту и ПАСЕ нужно обсудить риски от размещения ракет США в Европе

Европейские страны, которые размещают у себя ядерные ракеты США, станут лишь площадкой для ответного ядерного удара. Чтобы избежать этой незавидной роли, которую Европе отвели США, Европарламент и ПАСЕ должны взвесить все риски от размещения американских ракет. Россия, в свою очередь, не хочет наносить ядерные удары и готова продолжать укреплять глобальную безопасность, если европейские депутаты будут сотрудничать в ответ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.





«Сегодня парламентам… европейских стран правильно было бы обсудить последствия размещения на их территории американских ракет. Очевидно, что США отвели им незавидную роль стран, которые будут вынуждены принять на себя ответный ядерный удар... Правильно было бы не только об этом задуматься, но и понять, что в случае размещения американских ракет… Европа потеряет то, что за десятилетия удалось достичь в рамках глобальной безопасности», — заявил спикер в беседу с журналистами.





Россия, защищая своих граждан, будет вынуждена нацелить свои ракеты на все военные базы европейских стран, где есть американские ракеты. Однако можно избежать этого, несмотря на подталкивание к конфликту со стороны США, подчеркнул Володин. По мнению парламентария, необходимо собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (СЕ).





«Россия, со своей стороны, продолжает выступать за обеспечение глобальной безопасности. Но уже сегодня многое зависит от вас, уважаемые коллеги из европейских парламентов. Если вы позволяете размещать на территории Европы американские ракеты, то должны понимать последствия этого. ПАСЕ должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать все для сохранения безопасности на европейском континенте», — подчеркнул он.





Также Володин отметил, что испытание США новой ракеты подтвердило обоснованность предъявляемых Россией претензий о нарушениях Вашингтоном условий Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) и преднамеренном выходе из него.





«Испытание Соединенными Штатами Америки новой крылатой ракеты дальностью превышающей 500 км напрямую доказывает, что все последние годы США в нарушение Договора занимались созданием запрещенного ДРСМД оружия и намеренно вели пропагандистскую кампанию против России, обвиняя ее в несоблюдении ДРСМД», — заявил журналистам парламентарий.





По мнению спикера, Вашингтон, провоцирую новую мировую гонку вооружений, уверен в своей «безнаказанности» и «сверхпревосходстве». Однако Россия не останется безучастным наблюдателем, подчеркнул Володин. «Решение Президента России Владимира Владимировича Путина подготовить симметричный ответ полностью отвечает задаче обеспечения безопасности наших граждан и нашей страны», — добавил он.