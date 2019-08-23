«Пишите протокол, я все равно не здесь»: Древарх Просветленный рассказал о задержании в Шиесе

Архангельский экоактивист Андрей Христофоров (также известный как Древарх Просветленный), подозреваемый в причинении вреда полицейскому, который задержал его в Шиесе, рассказал Daily Storm, что никого не трогал, так как находился в энерго-информационном поле и читал стихи. По данным следствия, активист ехал в поезде и на станции Шиес попытался сорвать стоп-кран. При задержании Христофорова полицейские применили электрошокер, но один из разрядов достался правоохранителю. Древарха задержали. Он свою вину отрицает. Суд взял с него подписку о невыезде.





«Я стоял, читал стихи, включенный в энерго-информационное поле. Они [полицейские] щупали меня, они, видимо, голодные до тела, тыкали в меня своими удостоверениями. Я им говорил, что если вас что-то не устраивает, пишите протокол, я все равно «не здесь». Паспорт они у меня почему-то не требовали. Они в какой-то момент выкрутили мне руки, а потом появился третий полицейский, в юбке. Оказалось, что у нее электрошокер, хотя я подумал, что это фаллоимитатор. В меня начали им тыкать во все места, хотя я им кричал, что у меня больная печень», — рассказал Христофоров.





После этого полицейские доставили мужчину в больницу, где у него констатировали сотрясение мозга. Христофорова доставили в участок, где предложили пройти тест на наркотики и алкоголь, но активист по какой-то причине отказался.





«Тогда меня привезли в другую больницу, где ко мне приставили охрану. В какой-то момент я увидел, что их нет и убежал из больницы. Позже меня задержали сотрудники уголовного розыска, –рассказал Древарх.





«Суд дал подписку о невыезде только сегодня. Если посмотрите на видео, то заметите, что никакие полицейские не висели у меня на руках, потому что они были слишком далеко, когда я стоял у стоп-крана. Но стоп-кран я не трогал – я начал читать стихи, когда поезд остановился», — резюмировал Христофоров.





Инцидент произошел 27 июня, однако стало о нем известно только 22 августа. Христофоров, как пишет издание «Двина сегодня», ехал в поезде, который остановился на станции Шиес из-за срабатывания стоп-крана в одном из вагонов. Он решил прочитать стихи в вагоне, после чего к нему подошли полицейские и один из них при задержании Христофорова применил электрошокер. Разряд достался также и полицейскому.





Христофорова обвиняют по статье 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). На данный момент он находится под подпиской о невыезде.





Активист не раз становился объектом внимания со стороны правоохранительных органов. На митинге в Соломбале 19 мая, пишет издание «7x7», Древарх сорвал с одного из полицейских погон, а 31 мая на станции Шиес он «выстрелил» мочой из водяного пистолета в правоохранителей.