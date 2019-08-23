12 лошадей депутата стали жертвами разъяренного медведя — видео

В Тверской области на конеферму депутата Госдумы и бизнесмена Сергея Веремеенко, входящего в топ-100 самых богатых госслужащих в 2019 году по версии Forbes, забрался медведь и задрал 12 лошадей. По словам самого парламентария, хищники, живущие в окрестностях, не боятся людей.





«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны!» — написал депутат под видеороликом в Instagram.