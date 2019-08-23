12 лошадей депутата стали жертвами разъяренного медведя — видео

В Тверской области на конеферму депутата Госдумы и бизнесмена Сергея Веремеенко, входящего в топ-100 самых богатых госслужащих в 2019 году по версии Forbes, забрался медведь и задрал 12 лошадей. По словам самого парламентария, хищники, живущие в окрестностях, не боятся людей.
«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны!» — написал депутат под видеороликом в Instagram.
Как отмечает издание Tverigrad, депутат связывает появление хищника с заповедником, который находится в Торопце, куда привозят медвежат, чьи родители погибли. После того как они привыкают к людям, животных отправляют в лес, посетовал Веремеенко. И если раньше медведи убивали максимум по две лошади за год, то за последние дни число жертв косолапых увеличилось до 15, добавил депутат.
По данным издания, парламентарий владеет конефермой в Кашинском районе и находится на 27-м месте в топ-100 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году. За прошлый год доход его семьи составил более 512 миллионов рублей, а его личный — 492,98 миллиона рублей. Кроме того, Веремеенко принадлежат 58 объектов недвижимости. Он также является депутатом Госдумы (с 2018 года) и членом комитета по транспорту и строительству.