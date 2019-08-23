Вандалы не знают историю: МИД выразил протест из-за осквернения памятника Коневу в Праге

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Чехии и выразило протест из-за осквернения памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. В МИД напомнили, что Красная армия под командованием Конева освободила Прагу в 1945 году и к событиям 1968 года советский военачальник отношения не имел. В российском дипведомстве призвали не допускать противоправных действий.





«Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий. Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей», — говорится в заявлении российского МИД.





В Праге вандалы ночью 22 августа написали красной краской «Нет кровавому маршалу, не забудем» и год — 1968-й, когда в Чехию были введены войска стран Варшавского договора. Памятник Коневу в Праге на площади Интербригады и ранее подвергался вандализму: в ноябре 2017-го и в мае 2018 года.





Войска СССР и еще четырех социалистических стран были введены в Чехословакию 21 августа 1968 года для подавления общественно-политических и экономических реформ. В 1960-1961 годах и с апреля 1962 года Иван Конев состоял в группе генеральных инспекторов Минобороны СССР. В 1961-1962 годах, в период Берлинского кризиса, был главнокомандующим Группой советских войск в Германии. К событиям 1968 года в Чехии он не имел отношения.