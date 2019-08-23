Звезды советского хоккея обвинили Кузнецова в безответственности

Чемпионы Олимпийских игр 1984 и 1988 годов Вячеслав Фетисов и Александр Кожевников прокомментировали дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова. Международная федерация хоккея (IIHF) нашла в его допинг-пробах следы кокаина и отстранила от игр. Фетисов и Кожевников однозначно осудили Кузнецова и заявили, что это удар по репутации России и российскому хоккею. Кузнецов, выступающий в американской Национальной хоккейной лиги (NHL) за клуб Washington Capitals, заявил, что согласен с четырехлетним отстранением от выхода на лед.





«Я считаю, что это ужасная ситуация, при том что у нас идет непростой диалог со спортивным миром в плане дисквалификаций и разных скандалов. Человек приехал в сборную другой страны, не совсем понимая свою ответственность. Я считаю, что это безобразный поступок. Однозначно, [это удар] по нашей репутации и по истории нашего хоккея. Будем надеятся, что это не повторится в нашем спорте», – заявил Daily Storm Фетисов.





Похожим образом высказался в комментарии Daily Storm Александр Кожевников.





«Его дисквалифицировали за то, что он принимал [наркотики]. И в этом большая разница - что именно принимал человек. И съемки этого показали. Вот оно все и вылезло. Жалко, что такого хорошего игрока потеряли. Он сделал большую [проблему] для страны. Человек просто не думает, как он относится к стране. Он представлял сборную и знал, что там будут проверять. Но пошел на [употребление], я не думаю, что это хорошее отношение» – заявил Кожевников.





По его словам, отказ Кузнецова от вскрытия пробы В подтвердил употребление им кокаина. По мнению Кожевникова, поддерживать следует тех спортсменов, которые нарушили антидопинговые правила случайно. В случае же, если спортсмен сознательно употреблял наркотики, то отношение к нему должно быть соответствующим.