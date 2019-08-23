Путин поздравил Кадырова с днем рождение отца и открытием крупнейшей мечети

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождение его отца — Ахмата Хаджи Кадырова, а также с открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова, и открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети — «Гордость мусульман»», — сообщается в документе.
Отмечается, что религиозное здание, занимающее пять гектаров, вмещает в себя более 30 тысяч верующих, а на прилегающей к мечети территории могут поместиться еще около 70 тысяч человек. Высота купола — 43 метра. Мечеть начали строить в 2012 году.
На церемонии открытия мечети руководитель республики Рамзан Кадыров неожиданно для всех объявил, что она будет названа в честь пророка Мухаммеда. Чеченский лидер отметил, что первоначально его просили назвать мечеть в честь него самого, но он в итоге решил отказаться.
«Я попрошу свой любимый народ, которому я служу ради Всевышнего, чтобы, когда меня не станет, собрались и построили маленькую мечеть, названную моим именем. Это будет для меня большим подарком», — цитирует РИА Новости Кадырова.
Он добавил, что название мечети держалось до последнего в тайне, потому что были сомнения по поводу сроков окончания строительства. Кадыров подчеркнул, что была проделана огромная работа и у «каждой детали своя история».
«Если бы вдруг не закончили [строительство мечети], то осталось бы пятно на нашем народе. А если закончим и получится красиво, вот тогда назовем именем нашего пророка. До последнего мы никому не говорили о своем намерении… Настроение мое не передать словами, я все еще испытываю шок», — рассказал Кадыров.
Ранее, как отмечает ТАСС, Путин отправил жителям Чечни телеграмму, в которой назвал открытие «Гордости мусульман» знаменательным событием для всех, исповедующих ислам.
«Новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижения истинных, непреходящих ценностей ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман региона», — сообщается в телеграмме.
Президент России также добавил, пишет агентство, что новая грандиозная мечеть приобщит молодых людей к традициям их предков и укрепит мир.
Ранее 23 августа Кадыров открыл крупнейшую в Шали. До последнего момента в число трех самых крупных мечетей Европы входили: Голубая мечеть в Стамбуле (вмещает около 25 тысяч человек), Центральная Джума-мечеть Махачкалы, или Юсуф Бей-Джами (до 17 тысяч человек), и мечеть имени Аймани Кадыровой (до 15 тысяч человек).