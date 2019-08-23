Путин поздравил Кадырова с днем рождение отца и открытием крупнейшей мечети

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону главу Чечни Рамзана Кадырова с днем рождение его отца — Ахмата Хаджи Кадырова, а также с открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.





«Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова, и открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети — «Гордость мусульман»», — сообщается в документе.





Отмечается, что религиозное здание, занимающее пять гектаров, вмещает в себя более 30 тысяч верующих, а на прилегающей к мечети территории могут поместиться еще около 70 тысяч человек. Высота купола — 43 метра. Мечеть начали строить в 2012 году.