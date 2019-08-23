Слуцкий: Новые санкции США не смогут остановить рост экономики и влияния России

Глава комитета по иностранным делам Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал введение второго пакета санкций США в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. Американские власти планируют ввести новые ограничения 26 августа. По словам российского парламентария, это только ухудшает отношения между Россией и США. Несмотря на этот шаг, РФ продолжит укреплять свою экономику, обороноспособность и геополитическое влияние. Слуцкий напомнил, что против России с 2014 года действуют более 70 различного рода санкций США.





«Второй пакет санкций США по «делу Скрипалей» — очередной акт в мощнейшей провокации Запада против России. <...> Все это еще раз указывает на то, что бенефициаром кампании под флагом «хайли лайкли» были круги, находящиеся далеко за пределами Лондона», — заявил Слуцкий.





Парламентарий указал, что поводом для введения санкций стали нарушения в сфере химического оружия, притом что Россия под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выполнила все свои обязательства в соответсвии с Конвенцией о запрете химического оружия, полностью уничтожив все его запасы на своей территории еще в 2017 году. США заявляют об окончании процесса ликвидации химоружия только к 2023 году. Однако, как заметил Слуцкий, от России в качестве условий снятия санкций требуют предоставить Конгрессу доказательства того, что она не будет пытаться использовать химическое оружие.





«Санкционная дубинка» превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках. Это грязные и нечестные конкурентные методы. Все это только, к сожалению, расширяет пропасть в российско-американском диалоге. Тем не менее ни одни санкции, ни одни провокации не смогут остановить поступательное развитие России, укрепление нашей экономики, обороноспособности и влияния на международной арене», — добавил глава думского комитета по иностранным делам.





23 августа Госдепартамент США анонсировал введение второго пакета антироссийских санкций в связи с «делом Скрипалей». Об этом говорится в официальном уведомлении Госдепартамента, опубликованном в электронной базе Федерального реестра США. Полная версия документа, включающая подробный список вводимых санкций, будет опубликована 26 августа.





Госдепартамент заявил, что второй пакет санкций будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.