Фонд Доктора Лизы планирует заявить в полицию на казаков, напавших на бездомных

В Москве возле офиса фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» в Пятницком переулке 22 августа казаки напали с газовыми баллончиками на пятерых подопечных организации — бездомных, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявили сотрудники благотворительного фонда. Они собираются подать заявление в полицию на казаков. Атаман Московского окружного казачьего общества Центрального казачьего войска Андрей Шустров в беседе с Daily Storm назвал обвинения в нападении на бомжей ложью. По его словам, казаки успокаивали бездомных «только словом».





Сотрудница фонда Доктора Лизы Ася Еремина рассказала, что 22 августа был очередным днем оказания социальной помощи, бездомные ожидали работников фонда на лавках. «Внезапно приехали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Они потребовали, чтобы мужчины немедленно ушли, после чего начали буквально поливать их из газовых баллончиков», — заявила Еремина.





Бездомные получили сильные ожоги лица. Один из них, мужчина с инвалидностью, рассказал, что они спокойно сидели на скамейках, примерно семь человек, и три-четыре человека в камуфляже «внаглую» подошли к ним. «Они не представились, закричали, чтобы мы убрались за три секунды, иначе нас будут убивать. Мы не успели ничего понять, как они напали», — рассказал он медиапорталу «Такие дела».





«Люди стояли в форме, у них на рукавах висела эмблема [казаков]. Когда дозвонились до руководства социального патруля, они сказали, что они с ними [казаками] сотрудничают. Соответственно, все вопросы к ним. Мы связались [с казаками], и их руководство пришло к общему знаменателю с нами, что так себя вести неприемлемо», — сообщила Daily Storm сотрудница фонда Доктора Лизы Елена.





Казаки объяснили, что бездомные распивали спиртные напитки, рассказали в фонде. «Для меня это было дико, потому что я работаю с данной категорией [бездомными] более 10 лет. Когда мы начинали работать, этого можно было ожидать от любого прохожего в ночи. Тогда бездомные жаловались, что их поджигали, чем-то обливали, унижали», — поделилась работница фонда.





«Это значит, что любой человек напьется, уснет на лавке, по какой-то причине он пыльный и грязный, например, если упал, и получит ожог лица, потому что он просто спит на лавке и якобы загрязняет общество. Это не дело!» — возмутилась она.





Однако атаман Москвы назвал обвинения в нападении «сплошной ложью». Он рассказал, что казаки сотрудничают с работниками Центра социальной адаптации (ЦСА) имени Глинки. «Ходит социальный патруль, ребята помогают бездомным, нас вызвала дежурная служба ЦСА Глинки. Мы помогаем им в соответствии с договором. Там было очень много бомжей, 12 человек, они бросались на сотрудниц ЦСА Глинки. Они [казаки] их успокаивали только словом», — объяснил Daily Storm свою версию конфликта Андрей Шустров.





«У нас есть видеосъемка, у нас есть фото, а то, что они [сотрудники фонда доктора Лизы] пишут, — я могу в суд на них подать за это. Они используют ложную информацию — зачем, чтобы нас очернить, когда мы хорошее дело делаем? Мы помогаем людям, которые попали в очень плохую ситуацию», — заявил Шустров. Он добавил, что фото и видео разместят позднее «в официальных СМИ».





Основатель организации помощи бездомным «Ночлежка» Григорий Свердлин заявил, что фонд обратится с жалобой в столичный департамент соцзащиты и потребует разъяснить, на что тратятся деньги, выделенные на деятельность казачьих патрулей.