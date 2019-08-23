Медведев: При сокращении рабочей недели зарплата должна остаться прежней

Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждается, но произойдет он не «сию секунду». В случае сокращения рабочей недели работодателям необходимо учесть все нюансы, чтобы сохранить производительность и уровень зарплат, не уменьшая их. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой Союза промышленников (РСПП) Александром Шохиным.
«Это [переход на четырехдневную рабочую неделю] произойдет не сию секунду. И в этом случае нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением», — цитирует ТАСС Медведева.
По мнению политика, российское правительство должно быть готово внести изменения в трудовое законодательство при обсуждении темы регулирования труда, а именно: «удаленного труда, гибких графиков работы, а также четырехдневной рабочей недели». Медведев пообещал обсудить все вышеуказанные вопросы с профсоюзами.
«Если говорить об изменении в регулировании, то эти изменения должны быть гибкими: кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором. Такие возможности должны быть просто предусмотрены трудовым законодательством», — сказал Дмитрий Медведев.
По мнению политика, совсем недавно в стране считалась нормой шестидневная рабочая неделя, которая позже превратилась в пятидневную. Но «общество не стоит на месте», поэтому тема еще одного сокращения рабочей недели появилась в повестке дня, добавил премьер-министр.
22 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить до 30 сентября 2019 года в правительство свой анализ вероятных последствий сокращения рабочей недели до четырех дней и оценить перспективы этого изменения. В частности, министерство должно изучить влияние четырехдневки на производительность труда и социальную сферу страны.
Как сообщил Daily Storm глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, организация 13 августа рекомендовала рассмотреть предложение правительства по сокращению рабочей недели до четырех дней без потери заработной платы. В беседе Шмаков назвал инициативу кабмина «светлой, но пока недостижимой», хотя к ней надо стремиться.