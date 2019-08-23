Медведев: При сокращении рабочей недели зарплата должна остаться прежней

Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждается, но произойдет он не «сию секунду». В случае сокращения рабочей недели работодателям необходимо учесть все нюансы, чтобы сохранить производительность и уровень зарплат, не уменьшая их. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой Союза промышленников (РСПП) Александром Шохиным.





«Это [переход на четырехдневную рабочую неделю] произойдет не сию секунду. И в этом случае нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя. Очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением», — цитирует ТАСС Медведева.





По мнению политика, российское правительство должно быть готово внести изменения в трудовое законодательство при обсуждении темы регулирования труда, а именно: «удаленного труда, гибких графиков работы, а также четырехдневной рабочей недели». Медведев пообещал обсудить все вышеуказанные вопросы с профсоюзами.





«Если говорить об изменении в регулировании, то эти изменения должны быть гибкими: кто-то хочет работать больше, кто-то хочет работать меньше, но при понимании того, что, естественно, сохраняется система оплаты труда, которая изначально предусмотрена трудовым договором. Такие возможности должны быть просто предусмотрены трудовым законодательством», — сказал Дмитрий Медведев.





По мнению политика, совсем недавно в стране считалась нормой шестидневная рабочая неделя, которая позже превратилась в пятидневную. Но «общество не стоит на месте», поэтому тема еще одного сокращения рабочей недели появилась в повестке дня, добавил премьер-министр.