«Совсем спятили»: Сергей Иванов оценил сравнение ЧП под Северодвинском с Чернобылем

Сравнивать взрыв под Северодвинском и аварию на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) могут только «спятившие» люди. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов. Он подчеркнул, что на станциях мониторинга в России и за рубежом повышения радиационного фона в Архангельской области не зафиксировали.





«У меня вызывает все-таки некоторое удивление, когда эту трагедию в Белом море сравнивают с Чернобылем по последствиям или когда говорят, что Росатом испытывал в Белом море ядерное оружие. Это, конечно, полная ахинея. Совсем спятили, можно так сказать по-простому, по-русски», — цитирует РИА Новости Иванова.





Иванов на брифинге с журналистами отметил, что по поводу ЧП в Архангельской области ему сложно что-то добавить после «исчерпывающего» комментария президента России Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Вместе с тем он отметил, что все слухи о данном инциденте появляются из-за отсутствия других, более важных новостей.





«Что касается экологической обстановки, то существуют, вы знаете, многочисленные станции наблюдения за радиационной обстановкой, причем не только в Российской Федерации, а и у наших соседей, в Норвегии, в Финляндии. Ни одна из этих станций повышения радиационного фона не зафиксировала», — подчеркнул он.





Ранее 23 августа интернет-издание Divanews опубликовало заявление Минздрава Архангельской области, где сообщалось, что около 110 человек (врачи, водители, пилоты и так далее), которые работали ликвидаторами последствий взрыва под Северодвинском близ села Ненокса, прошли медобследование.





«По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхностей тела. Не выявлено также инкорпорации радионуклидов», — указано в сообщении.





Однако у одного из обследованных специалистов был все же обнаружен цезий-137 (радиоактивное вещество, образуется при делении ядер в ядерном реакторе или ядерном оружии), которое представители ведомства отказались связывать с ЧП под Северодвинском.





«По заключению специалистов, <…> цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях. С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу», — заявила исполняющая обязанности главы ведомства Татьяна Русинова.





Ранее издание The Moscow Times сообщило о враче, который анонимно рассказал, что после ЧП к ним в больницу доставили несколько человек, но их никто не предупредил, что те заражены радиацией.





19 августа президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил журналистам, что никакой угрозы в связи с инцидентом на военном полигоне под Северодвинском нет. По словам главы государства, эксперты контролируют ситуацию. Путин также сказал, что в районе ЧП власти принимают превентивные меры, «чтобы не было никаких неожиданностей».





8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. 10 августа «Росатом» сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое пострадали и были госпитализированы.





Администрация Северодвинска опубликовала информацию, что после взрыва радиационный фон примерно на 30 минут поднимался до двух микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозиверта в час. Росгидромет объяснил это явление тем, что над городом 8 августа проходило облако радиоактивных инертных газов.