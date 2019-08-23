Росгвардия планирует получить право использовать здания и земли для боевых задач

Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей сооружения, здания, помещения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, опубликованном на портале нормативно-правовых актов. Документ предусматривает передачу объектов на безвозмездной основе. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин уточнил, что имущество граждан изымать не планируется, речь идет только о муниципальной и региональной собственности.





Предоставляться объекты будут на основании письменных или устных запросов Росгвардии. В запросе должны быть указаны цель и время использования объекта, его требуемые характеристики, количество личного состава и техники, привлекаемых на объект, и обязательства по возмещению расходов.





Проект предусматривает, что письменный запрос власти могут рассматривать в течение 10 дней со дня получения, после чего они должны принять решение о предоставлении объекта. При этом, подчеркивается в документе, объект должен соответствовать техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной безопасности.





В тех случаях, если служебно-боевые задачи в силу обстоятельств необходимо выполнить срочно, Росгвардия может сделать устный запрос о предоставлении объектов. При этом он должен быть подтвержден письменно в течение суток.





Перечень задач, которые должны выполнять сотрудники правоохранительной структуры, приведен в федеральном законе №226 «О войсках Росгвардии Российской Федерации». Среди них: охрана общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение режимов ЧП, военного положения, правового режима, контртеррористической операции, содействие ФСБ по охране государственной границы, надзор за оборотом оружия и обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.





Указывается, что Росгвардии не могут быть предоставлены объекты, «находящиеся в границах зон с особыми условиями использования территорий», а также объекты культурного наследия, включая памятники истории и культуры народов России.





Согласно документу, Росгвардия должна получить объект в безвозмездное пользование за 10 дней до даты начала его использования, указанной в запросе. После окончания исполнения служебно-боевых задач и по истечении надобности в использовании объектов Росгвардия должна вернуть их властям.





«Данный проект нормативно-правового акта не затрагивает имущество, принадлежащее гражданам и частным лицам, а только регулирует юридические взаимоотношения с муниципалитетами», — цитирует ТАСС заявление представителя Росгвардии.





Он также отметил, что речь в документе идет о том, что в случае выполнения служебно-боевых задач органы местного самоуправления предоставляют необходимые объекты.