В России установили прожиточный минимум на II квартал 2019 года

Министерство труда и социальной защиты России установило величину прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, следует из приказа, опубликованного на портале нормативно-правовой информации.
«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, для пенсионеров — 9 236 рублей, для детей — 11 004 рубля», — говорится в приказе, подписанном первым заместителем главы Минтруда Алексеем Вовченко.
В документе подчеркивается, что размер прожиточного минимума для россиян устанавливается в соответствии с пунктом 1 постановления правительства России от 30 декабря 2017 года №1702 «О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации».
Ранее Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4% для разных категорий россиян. По итогам II квартала 2019 года этот показатель на душу населения должен составить 11 185 рублей. Таким образом, констатировали в ведомстве, данный показатель за указанный период по сравнению с предыдущим увеличится на душу населения: для детей на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.
В начале июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что национальные проекты в конечном счете направлены на устойчивый рост реальных доходов россиян. Глава правительства также уверен, что к 2024 году россиян, зарабатывающих ниже прожиточного минимума, то есть бедных и нищих, должно быть в два раза меньше. Власти постепенно решают эту задачу, заверил премьер. Он напомнил о повышении в 2018 году ряда социальных выплат и пособий. По его оценке, в результате этих действий количество людей с доходами ниже прожиточного минимума за 2018 год снизилось на 400 тысяч человек.