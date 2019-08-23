В России установили прожиточный минимум на II квартал 2019 года

Министерство труда и социальной защиты России установило величину прожиточного минимума на душу населения на II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, следует из приказа, опубликованного на портале нормативно-правовой информации.





«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, для пенсионеров — 9 236 рублей, для детей — 11 004 рубля», — говорится в приказе, подписанном первым заместителем главы Минтруда Алексеем Вовченко.





В документе подчеркивается, что размер прожиточного минимума для россиян устанавливается в соответствии с пунктом 1 постановления правительства России от 30 декабря 2017 года №1702 «О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации».