Россия даст ответ: Путин поручил оценить потенциал новой американской ракеты

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и подготовить симметричный ответ. Об этом глава государства заявил в ходе совещания Совета безопасности РФ, стенограмма которого опубликована на официальном сайте Кремля. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта для равноправного и конструктивного диалога с Вашингтоном.
«Имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа», — заявил Путин во время совещания Совбеза.
Глава государства подчеркнул, что Москва не станет втягиваться в затратную гонку вооружений. «Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений», — сказал он и напомнил, что по расходам на оборону Россия занимает «достаточно скромное седьмое место в мире после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии».
При этом президент отметил, что Россия была вынуждена начать разработку не имеющих аналогов систем вооружений в ответ на односторонний выход США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. «Мы были просто вынуждены и были обязаны обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», — подчеркнул Путин.
Глава государства напомнил, что Москва неоднократно указывала на грубое нарушение Вашингтоном Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в результате размещения в Румынии и подготовки к установке в Польше систем противоракетной обороны на базе пусковых установок МК-41. «Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования Tomahawk, — заявил Путин. — Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали».
Президент обратил внимание на тот факт, что испытания модернизированной ракеты состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной США процедуры денонсации ДРСМД. «И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий. Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей, — сказал глава государства. — Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия».
По словам Путина, последние действия Вашингтона продемонстрировали истинные цели США. «Избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ», — подчеркнул в заключение Путин.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, обсудив с ними вопрос ДРСМД в контексте испытания Вашингтоном новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk.
По словам Пескова, на совещании присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Также был приглашен заместитель председателя правительства Юрий Борисов.
19 августа Пентагон сообщил, что днем ранее США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования, использование которой запрещал данный документ. По данным американского Минобороны, снаряд пролетел более 500 километров и поразил цель на острове в Калифорнии. Спустя три дня глава военного ведомства Марк Эспер заявил о намерении взять на вооружение гиперзвуковое оружие в течение ближайшей пары лет. Он подчеркнул, что разработка новых ракет, в том числе и запрещенных прекратившим действие ДРСМД, необходима для сдерживания внешних угроз, включая Китай и Россию.
Президент РФ Владимир Путин 21 августа заявил, что Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты. Российский лидер добавил, что Москва разочарована из-за использования Вашингтоном вооружения, которое прежде было запрещено ДРСМД.
ДРСМД перестал действовать 2 августа. Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. США утверждали, что вышли из соглашения из-за того, что его нарушала Россия. Москва же неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.