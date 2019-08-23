Россия даст ответ: Путин поручил оценить потенциал новой американской ракеты

Глава государства подчеркнул, что Москва не станет втягиваться в затратную гонку вооружений. «Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений», — сказал он и напомнил, что по расходам на оборону Россия занимает «достаточно скромное седьмое место в мире после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии».





При этом президент отметил, что Россия была вынуждена начать разработку не имеющих аналогов систем вооружений в ответ на односторонний выход США из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. «Мы были просто вынуждены и были обязаны обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», — подчеркнул Путин.





Глава государства напомнил, что Москва неоднократно указывала на грубое нарушение Вашингтоном Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в результате размещения в Румынии и подготовки к установке в Польше систем противоракетной обороны на базе пусковых установок МК-41. «Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования Tomahawk, — заявил Путин. — Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали».