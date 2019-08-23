Госдума проведет расследование вмешательства в дела России открыто и гласно

Пискарев отметил, что уже утверждено положение о комиссии, в котором определены задачи и полномочия парламентского органа. Задачей комиссии является изучение и анализ имеющейся информации и поиск новой — об источниках, данных и обстоятельствах вмешательства иностранных государств. Комиссия будет «отстаивать наш суверенитет в международных организациях, на площадках ООН, в ПАСЕ и других межпарламентских и международных организациях», добавил Пискарев.





Полномочия комиссии будут заключаться собственно в расследовании конкретных фактов вмешательства во внутренние дела России и обращении в правоохранительные органы. На заседания планируется приглашать представителей правоохранительных органов, заявил в беседе с Daily Storm депутат Госдумы, член новой комиссии Адальби Шхагошев.





«Представители правоохранительных органов, конечно, будут приглашены на [заседания] комиссии. Мы будем очень обстоятельно с ними беседовать, — сказал Шхагошев. — С кем еще говорить, как не с ними? Это люди, которые находились на улице вместе [с участниками митингов] и которые видели, каким образом организуются несанкционированные митинги. Конечно, приоритет в деятельности комиссии будет во взаимодействии с представителями правоохранительных органов».





В случае подтверждения конкретных фактов вмешательства комиссия Госдумы будет рекомендовать наказывать нарушителей в рамках существующего законодательства, сказал Шхагошев. Парламентарий также отметил, что в результате работы комиссии, возможно, ее члены будут выдвигать предложения по изменению существующего законодательства. «Я не исключаю изменения законодательства», — сказал он.





«Самая главная идея — представить данную информацию на таких площадках, как Совет Европы, ОБСЕ, ООН, чтобы они с этой информацией работали», — рассказал Daily Storm член комиссии, депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин.





Комиссия состоит из 12 депутатов, которые представляют все думские фракции. Помимо главы комиссии Василия Пискарева, в нее вошли: Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, Наталья Поклонская, Ирина Белых от «Единой России», Вадим Деньгин, Дмитрий Савельев от ЛДПР, Ризван Курбанов, Юрий Синельщиков от КПРФ, Николай Рыжак, Алексей Чепа от «Справедливой России».





19 августа в прошло внеочередное заседание Совета Госдумы, посвященное вопросу создания комиссии по фактам возможного вмешательства во внутренние дела России. Инициатива проведения внеочередного заседания принадлежала руководителям всех думских фракций.





В июле и августе в Москве прошли согласованные и несогласованные акции протеста против снятия с выборов в столичный парламент ряда кандидатов. Одна из них состоялась 27 июля. Это несанкционированное мероприятие переросло в массовые беспорядки. В итоге полиция задержала около 1400 человек. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти после этой акции. В рамках расследования задержали и затем отправили под арест несколько человек. 13 августа члены Конгресса США открыто поддержали участников митингов в Москве.