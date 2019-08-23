Лукашенко: Мы научились торговать с Грузией, несмотря на ее проблемы с Россией

Минск научился торговать с Тбилиси за несколько лет, несмотря на проблемы Грузии с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Белорусский лидер подчеркнул, что видит перспективу в торговых отношениях между странами и выразил намерение «настойчиво и терпеливо» развивать отношения между странами.





«Мы начинали когда-то с нуля и не могли себе представить, как можно торговать с Грузией в связи с проблемами у нее с Российской Федерацией и другими вопросами. Однако буквально за несколько лет мы научились торговать, видим перспективы», — заявил Лукашенко.





Президент Белоруссии отметил, что всегда приводит в пример белорусско-грузинское торговое сотрудничество. По итогам 2018 года товарооборот между странами составил 87,1 миллиона долларов, а оборот услуг достиг 26,1 миллиона долларов. «Мы очень тесно сотрудничаем со всеми постсоветскими республиками, не делим их на плохих и хороших. Думаю, если даже есть какие-то недостатки и проблемы в сотрудничестве, их надо преодолевать — спокойно, терпеливо», — добавил белорусский лидер.





Лукашенко также подчеркнул особые дружеские отношения, сложившиеся между белорусами и грузинами. «Это близкие нам люди, немало которых живет у нас. Праздники, которые вы проводите на белорусской земле, знают в каждой деревеньке», — добавил он.





Грузинский премьер Мамука Бахтадзе согласился с Лукашенко в том, что еще несколько лет назад торговля между двумя бывшими советскими республиками была практически на нуле. «Вы упомянули цифру нашей торговли. Да, мы начинали с нуля. Но я уверен, что мы сможем удвоить ее: наша межправкомиссия работает очень эффективно... И, конечно же, я хочу поблагодарить вас и ваш народ за принципиальную поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета», — заявил он.