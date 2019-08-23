В МИД Китая призвали американцев не читать нотации

Администрации США стоит прежде всего выполнять собственные международные обязательства, а не читать нотации другим, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. По его словам, Вашингтон вышел из ряда договоров вопреки позиции международного сообщества и должен переосмыслить свое отношение к соответствующим документам.





«У США нет права говорить о выполнении обязательств. США вышли из СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана], а также из ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Все международное сообщество выступило против этого. США следует сначала переосмыслить свое отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим», — заявил Гэн Шуан, комментируя доклад Госдепартамента США, в котором, в частности, утверждалось, что Пекин нарушил Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).





По словам представителя китайского МИД, соответствующие договоры и механизмы по контролю над вооружениями и режимом нераспространения — столпы международной безопасности, стабильности и мира, которые следует соблюдать и выполнять в полном объеме. «Китай всегда был ответственной страной и выполнял свои международные обязательства, и весь мир это отчетливо видит», — добавил дипломат.





Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят 50-й сессией Генассамблеи ООН в сентябре 1996 года, однако целый ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. Документ расширяет до безусловных рамок ограниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой по договору от 1963 года. При этом страны, обладающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. Вашингтон придерживается собственного стандарта «нулевой мощности», который не является признанным международным сообществом, но служит для оценки американской администрацией политики других стран.