Следствие просит заочно арестовать экс-депутата Госдумы Михеева

Следственный комитет России попросил заочно арестовать бывшего депутата Госдумы, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева, обвиняемого в мошенничестве. Михеев объявлен в розыск. Ранее СМИ писали, что его подозревают в попытке хищения двух миллиардов рублей у Промсвязьбанка.





«[В Басманный районный суд Москвы] поступило ходатайство об избрании заочного ареста в качестве меры пресечения, материал передан судье на рассмотрение», — сообщила Daily Storm Юнона Царева.





Представитель суда также уточнила ТАСС, что судебное заседание начнется в ближайшее время, когда явятся все стороны. Олега Михеева заочно обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По закону ему грозит до 10 лет лишения свободы.





Михеев пытался похитить два миллиарда рублей у Промсвязьбанка, который ранее купил Волгопромбанк, принадлежавший экс-депутату, писали СМИ. Однако сам бывший парламентарий называл обвинения происками совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, который якобы должен ему более двух миллиардов рублей.





«Все, что сейчас происходит, — это не что иное, как рейдерский заход Дмитрия Ананьева. В 2007 году мною был продан Волгопромбанк. Дмитрий Ананьев по сегодняшний день со мной не рассчитался за этот банк, и более того, Волгопромбанк был поручителем по ряду обязательств, по которым также Дмитрий Ананьев не хочет рассчитываться. Сделка была в 2007 году, когда я еще не был депутатом пятого созыва», — рассказывал Михеев BFM.RU в 2017 году.





Олег Михеев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» пятого (2007-2011 годы) и шестого (2011-2016 годы) созывов. Перед избранием в Думу пятого созыва он занимал должность гендиректора волгоградской компании «Диамант Девелопмент Групп Инвест».