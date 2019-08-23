Адвокат удерживаемых на Украине россиян: Точная дата обмена пока не определена

Адвокат арестованных на Украине россиян, член совета адвокатов Киева Валентин Рыбин рассказал Daily Storm, что на данный момент точная дата обмена заключенными с Россией не определена. Утром 23 августа российский омбудсмен Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты обмена будут уже в ближайшие дни.





«[По поводу точной даты] я бы не хотел гадать на кофейной гуще. Он произойдет, я надеюсь, в ближайшее время — так пока что складываются звезды. Когда он произойдет — это уже не мы решаем. <...> Будет это 24, 26, 28 августа или 1 сентября — это неизвестно, все эти даты — это пальцем в небо. Просто ждем, что в ближайшее время обмен должен произойти», — рассказал Daily Storm адвокат.





По мнению адвоката, начавшийся процесс обмена заключенными дает надежду на улучшение отношений между Россией и Украиной.





«Если идет работа по обмену, и Россия принимает в этом участие — это позитив. Идет диалог, а диалог всегда лучше, чем военные действия. Я надеюсь, что в скором будущем отношения между Россией и Украиной выйдут на новый уровень и начнут улучшаться. Лично меня бы это очень обрадовало», — сказал Рыбин.





Утром 23 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев, о чем сообщили в пресс-службе посольства России на Украине. При этом цель визита омбудсмена не уточнили.





23 августа во время брифинга президент Украины Зеленский заявил, что результаты обмена будут уже в ближайшие дни и он лично занимается этим вопросом.