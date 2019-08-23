Владелец АФК «Система» назвал клеветой заявление в СКР на его сына

Заявительница также утверждает, что Евтушенков, будучи ее непосредственным начальником в АФК «Система», организовал на работе травлю в отношении нее, урезал ей премии и в конце концов уволил. Но и после увольнения, по ее словам, начиная с 2014 года Евтушенков-младший преследовал ее, «истязал» , «причинял душевные страдания» , «создавал финансовые проблемы», для того чтобы женщина вернулась в компанию и вступила с ним в отношения.





Раевская-Репнина работала в АФК «Система» в 2008-2013 годах. В 2017 году она подала заявления в Генпрокуратуру, СКР, ФСБ, службу экономической безопасности ФСБ и МВД по Москве о возбуждении уголовных дел против управленцев АФК. Женщина обвиняла руководство компании в том, что ей и ее команде не заплатили бонусы за несколько лет.





По информации Daily Storm, когда экс-менеджер в 2017 году подавала заявления, дело не возбудили. Тогда представитель «Системы» заявил «Ведомостям», что трудовые отношения с Раевской-Репниной были прекращены в строгом соответствии с законом и все обязательства исполнены в полном объеме. В компании отмечали, что «найти рациональное объяснение ее поступку крайне трудно».





Феликс Евтушенков входил в совет директоров АФК в 2011–2012 годах. В 2012–2018 годах он занимал пост первого вице-президента «Системы». С 2018 года возглавляет комитет по этике и контролю совета директоров АФК. В июне 2019-го Евтушенков-младший стал руководителем совета директоров МТС.





На посвященном Раевской-Репниной сайте говорится, что она является владельцем и основателем фонда прямых инвестиций Boost, юридической фирмы 2R Law Firm, компании HASHEIGHT, а также Raevskaya Business School.





Раевская-Репнина, как утверждается на сайте, приходится праправнучкой князю Сергею Григорьевичу Волконскому и Марии Николаевне Раевской (Волконской), а также прапрапраправнучкой русскому генералу Николаю Раевскому. Помимо этого, среди предков Раевской-Репниной названы Михаил Ломоносов, а также многочисленные князья, включая Александра Невского, Дмитрия Донского, Ярослава Мудрого, Игоря Рюриковича и самого Рюрика.