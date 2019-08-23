Планы правительства по сокращению рабочей недели поддерживает почти половина россиян

Около 49% россиян поддерживают планы правительства по введению в стране четырехдневной рабочей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob. По его данным, против инициативы выступил 31% опрошенных, а каждый пятый затруднился с ответом.
Сервис также опросил россиян о планах на дополнительный выходной — в случае реализации планов правительства. По данным опроса, опубликованном ТАСС, треть опрошенных (33%) собираются проводить освободившийся день с семьей. Искать дополнительную работу намерены 20%, а отдыхать — 16% респондентов. Посвятить свободный день самообразованию или повышению квалификации планируют 15% россиян. Сосредоточиться на домашних делах решили 7%, на хобби — 4%. Уделить внимание здоровью либо культурным мероприятиям и путешествиям изъявили желание по 2% опрошенных.
Как отметили в Superjob, в 2018 году 76% опрошенных россиян, которые работают пять дней в неделю, ответили, что смогли бы выполнять свою работу за четыре дня.
Опрос проводился сервисом в августе 2019 года среди россиян старше 18 лет на всей территории страны. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.
22 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить до 30 сентября 2019 года в правительство свой анализ вероятных последствий сокращения рабочей недели до четырех дней и оценить перспективы этого изменения. В частности, министерство должно изучить влияние четырехдневки на производительность труда и социальную сферу страны.
Как сообщил Daily Storm глава федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, организация 13 августа рекомендовала рассмотреть предложение правительства по сокращению рабочей недели до четырех дней без потери заработной платы. В беседе Шмаков назвал инициативу кабмина «светлой, но пока недостижимой», хотя к ней надо стремиться.