Планы правительства по сокращению рабочей недели поддерживает почти половина россиян

Около 49% россиян поддерживают планы правительства по введению в стране четырехдневной рабочей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob. По его данным, против инициативы выступил 31% опрошенных, а каждый пятый затруднился с ответом.





Сервис также опросил россиян о планах на дополнительный выходной — в случае реализации планов правительства. По данным опроса, опубликованном ТАСС, треть опрошенных (33%) собираются проводить освободившийся день с семьей. Искать дополнительную работу намерены 20%, а отдыхать — 16% респондентов. Посвятить свободный день самообразованию или повышению квалификации планируют 15% россиян. Сосредоточиться на домашних делах решили 7%, на хобби — 4%. Уделить внимание здоровью либо культурным мероприятиям и путешествиям изъявили желание по 2% опрошенных.





Как отметили в Superjob, в 2018 году 76% опрошенных россиян, которые работают пять дней в неделю, ответили, что смогли бы выполнять свою работу за четыре дня.





Опрос проводился сервисом в августе 2019 года среди россиян старше 18 лет на всей территории страны. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.