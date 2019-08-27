Коэльо извинился за «истерику» оскорбившего жену Макрона президента Бразилии

«В то время как Амазония горит, у них нет никаких аргументов, и они только и могут, что оскорблять, отрицать, говорить не пойми что, лишь бы избежать ответственности», — отметил автор «Алхимика».





Ранее один из пользователей Facebook сравнил внешность жен президентов Бразилии и Франции, заметив, что супруга Болсонару явно более привлекательная. Глава страны поддержал его, написав в ироничном ключе, что не стоит так издеваться над человеком. Позже Макрон отреагировал на критику внешности своей жены, заявив, что бразильцы заслуживают президента, который «ведет себя нормально».





Конфликт между Болсонару и Макроном начался после того, как французский лидер перед началом саммита G7 предложил коллегам обсудить сильные пожары в лесах Амазонки. Однако президент Бразилии не оценил его порыва, потому что Макрон не только не пригласил Болсонару для переговоров, но и не обсуждал с бразильскими властями эту проблему. По мнению Болсонару, такое поведение имеет признаки неоколониализма. Он обвинил Макрона в преследовании личных целей вместо решения конкретных задач.





﻿Позже бразильский лидер обвинил Макрона в разжигании ненависти к Бразилии и заявил, что другие страны (Израиль, США, Испания, Чили, Эквадор) действительно хотели помочь в тушении пожаров и предлагали конкретную помощь, а не ограничивались словами.





Что касается Коэльо, то он не в первый раз критикует президента Бразилии. В марте 2019 года он напомнил Болсонару о преступлениях военной диктатуры, комментируя распоряжение бразильского лидера провести 31 марта памятные мероприятия, посвященные перевороту 1964 года в стране.





По словам писателя (которые, как сообщает ТАСС, подтверждаются документами), однажды его привезли в ДОПС (орган бразильской жандармерии с 1924-го по 1983 год), где на него составили досье, допрашивали, а после отпустили. Позже писателя задержали еще раз: его пытали холодом, били электрошоком, заставляли писать доносы на незнакомых людей.





Пауло Коэльо — автор 20 книг, общий тираж которых более 300 миллионов копий. Часть из них была экранизирована. Его «Алхимик» является одной из самых продаваемых в мире книг. Вместе с тем литературные критики считают, что творчество писателя не заслуживает особого внимания, а его влияние на мировую литературу — незначительное. В 2011 году книги Коэльо были запрещены на территории Ирана.