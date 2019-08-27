Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу

Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму. Русакова заявила Daily Storm, что собирается обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).





«Мы ожидали такого решения, поскольку ранее у других кандидатов было то же самое. Я планирую обращаться в ЕСПЧ», — сообщила Daily Storm Елена Русакова.





Муниципальный депутат предполагает, что другие независимые кандидаты, незарегистрированные в Мосгордуму, также подадут жалобу в Европейский суд. «Можно ожидать, что у всех примерно такая же траектория, так что, скорее всего, все независимые кандидаты будут обращаться в ЕСПЧ», — сказала она.





Яшин, Русакова и Янкаускас утверждают, что их не пустили на выборы незаконно и необоснованно. Однако Верховный суд России не нашел нарушений в соответствующих решениях окружных избирательных комиссий, Мосгоризбиркома и Центризбиркома и подтвердил ранее принятые решения Мосгорсуда. Об этом в пресс-службе суда сообщили «Интерфаксу».





Всем трем мундепам отказали в регистрации, потому что при проверке было отбраковано слишком много подписей избирателей, которые они собрали в поддержку выдвижения. Всего избиркомы отказали в регистрации 57 независимым или оппозиционным выдвиженцам из-за некорректных данных собранных подписей.





Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал 233 кандидатов. Прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля.