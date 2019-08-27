Венедиктов рассказал, что в высших эшелонах власти предпочитают водку и виски

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал Daily Storm, какие алкогольные напитки предпочитают российские высокопоставленные лица. По его словам, вкусы у госчиновников разные, но у любителей крепких напитков предпочтения неизменны: русская водка и шотландский или ирландский виски. Венедиктов поделился наблюдениями, отвечая на вопрос о своих «собутыльниках», которые раскрывают ему важную информацию о происходящем в России.





«Они [собутыльники из институтов власти] пьют все разное, и в этом сложность работы: приходится настраивать печень до и после каждой встречи. И надо признаться, импортозамещение в этом вопросе работает плохо, коснулось разве что крымских и краснодарских вин. Поскольку я любитель более крепких напитков, то здесь импортозамещение не работает: как были российская водка и шотландский или ирландский виски, так и есть. Не надо нам в этом вопросе импортозамещения, должно быть совмещение и разнообразие», — заявил Алексей Венедиктов.





Главред «Эха Москвы» также прокомментировал сообщение Telegram-канала «Незыгарь» о служебных проверках из-за утечек информации из Совета безопасности РФ и администрации президента. Он сказал, что к нему «собутыльники из институтов власти» не обращались по поводу утечек секретных документов, но теперь могут проверить анонимные Telegram-каналы. Также он уточнил, что у него нет конфликта с «Незыгарем».





В СМИ и Telegram-каналах в августе дважды публиковали фотографии Алексея Венедиктова, которые свидетельствуют о его тесном общении с представителями высших государственных органов. Журналистка Анна Монгайт написала в Instagram, что заметила главного редактора «Эха Москвы» вместе с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на Новом Арбате.