Трамп и Зеленский встретятся в Польше в годовщину начала Второй мировой войны

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Варшаве в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Болтон сообщил об этом во время своего визита на Украину.





«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским. И у них вновь будет шанс поговорить, хотя не знаю, какой длительной будет встреча, учитывая занятость в церемониях», — сказал Болтон.





Это будет первая встреча Дональда Трампа с новым президентом Украины.





26 августа о возможной встрече Трампа и Зеленского в Варшаве заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире украинского телеканала «Прямой».





Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что визит Болтона в Киев связан с попытками остановить покупку Китаем запорожского завода «Мотор Сич», который производит авиадвигатели и газотурбинные установки. Для этого, как сообщала украинская пресса, Болтон планировал встречи с руководством предприятия.





Как заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов на Украине Уильям Тейлор официальный визит Зеленского в США планируется, но конкретных дат пока нет. Стороны согласовывают графики президентов, но из-за их занятости точные сроки не названы.