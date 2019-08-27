Собянин с 1 сентября поднял пенсии в Москве на две тысячи рублей

В Москве вырастет минимальная пенсия неработающих пенсионеров — с 17,5 тысяч до 19,5 тысячи рублей. Постановление принято на заседании президиума правительства Москвы, документ уже подписал мэр Сергей Собянин. С 1 сентября выплаты будут производиться по новым правилам.





«Это позволит увеличить доплату к пенсиям порядка 1,6 миллиона московских пенсионеров. Впервые городскую доплату получат 44 тысячи человек», – говорится в сообщении на сайте правительства Москвы.





Перерасчет пенсий пройдет в автоматическом режиме.





В начале августа исследовательская организация «Левада-Центр» опубликовала результаты опроса москвичей об их отношению к мэру Москвы. Положительное отношение к работе Собянина высказали 49% опрошенных, 33% респондентов относится к деятельности столичного градоначальника нейтрально, у 16% его работа вызвала негативное впечатление. При этом 67% участников опроса заявили, что удовлетворены ситуацией в столице, а 19% считают, что за последний год стали заметны изменения к лучшему.





Согласно результатам социологического исследования, 83% москвичей знают о предстоящих выборах в Мосгордуму, 55% намерены принять в них участие. Социологи отметили рост процента избирателей, которые собираются голосовать 8 сентября. С кандидатом большинство опрошенных еще не определилось — 62%. Какие-то предпочтения высказали 21% респондентов, и только 15% заявили, что уже знают, кого планируют поддержать.