Россия ведет переговоры с Турцией по совместному производству Су-57

«Наши гости из Турции начали знакомиться с достижениями российского авиапрома, увидели летную программу. В ходе нее продемонстрировали многоцелевые истребители Су-35, истребитель пятого поколения Су-57. Мы готовы также организовать полеты турецких летчиков на истребителях Су-30СМ», — рассказал президент России.





По словам Путина, сотрудничество России с Турцией развивается и в других областях. Эрдогана заинтересовали гражданский самолет МС-21 и российский легкий вертолет Ми-38, который используется в санитарных целях. Президент Турции намерен реализовать в своей стране программу развития санитарной авиации. «У нас тоже такие планы на повестке дня в России», — заметил президент России.





«Речь шла не только о военном сотрудничестве или о сотрудничестве в военно-технической области, но и в гражданских областях, и в космосе, и в сфере авиации», — добавил Путин.





«Глава управления оборонной промышленности Турции будет обсуждать эти вопросы со своим российским коллегой. Одним из важнейших шагов для нас является развитие совместного производства. Сейчас идет второй этап поставки комплексов ПВО С-400. Мы хотели бы распространить сотрудничество и на другие сферы оборонной промышленности. Это может касаться и сферы военного авиастроения. Самое главное — мы должны сохранить дух солидарности в этом вопросе», — сказал Эрдоган.





Также Владимир Путин рассказал о реализации проекта газопровода «Турецкий поток».