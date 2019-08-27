Путин и Эрдоган вышли на связь с экипажем МКС

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган вышли на связь по телемосту с российскими космонавтами Александром Скворцовым и Алексеем Овчининым, которые находятся на Международной космической станции (МКС). Путин высоко оценил действия членов экипажа во время стыковки корабля «Союз МС-14» и МКС, которая была проведена ранее 27 августа со второго раза. Политики участвуют в церемонии открытия Международной аэрокосмической выставки МАКС-2019 в Жуковском.
«Дорогие друзья! Мы вас приветствуем и поздравляем с сегодняшней работой, с результатами сегодняшней работы. <...> Знаем, что ситуация в чем-то была и нештатной, но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой», — сказал российский президент.
Путин выразил надежду, что дальнейшая работа космонавтов «пойдет как по маслу», а также что прибывший на «Союзе МС-14» на МКС робот «Федор» «окажет экипажу необходимую помощь и поддержку». «Но все это движение «как по маслу» зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы», — добавил он, цитата по ТАСС.
Турецкий президент в свою очередь поздравил космонавтов и пожелал им успешного завершения миссии на МКС. «Мы следим за вами отсюда, с Земли. Я от имени турецкой нации хочу вас поздравить и желаю всего наилучшего, чтобы ваше путешествие завершилось на успешной ноте», — сказал он.
Ранее политики осмотрели экспозиции аэрокосмической выставки, после чего Путин угостил Эрдогана российским мороженым. Президент России купил себе шоколадное и сливочное мороженое «Коровка из Кореновки», а турецкому коллеге предложил вологодское. Путин протянул продавцу мороженого пять тысяч рублей и попросил отдать сдачу главе Минпромторга Денису Мантурoву. «Это ему на развитие авиации», — пошутил президент. «Спасибo за щедрость», — посмеялся министр.
Кроме того, лидеры стран осмотрели истребитель Су-57, представленный на авиасалоне. Эрдоган поинтересовался насчет покупки самолета. «Можете купить», — ответил Владимир Путин. «Чуть попозже», — добавил Мантуров. Политики также осмотрели истребитель Су-35, вертолет Ка-62 и поднялись на борт тяжелого вертолета Ми-38.
После участия в церемонии открытия МАКС-2019, а также осмотра экспозиции выставки политики провели переговоры. Выступая с приветствием на открытии, Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу на технологический фестиваль в Стамбуле в сентябре.