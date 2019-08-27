Путин и Эрдоган вышли на связь с экипажем МКС

Путин выразил надежду, что дальнейшая работа космонавтов «пойдет как по маслу», а также что прибывший на «Союзе МС-14» на МКС робот «Федор» «окажет экипажу необходимую помощь и поддержку». «Но все это движение «как по маслу» зависит от высокого уровня профессионализма таких высококлассных специалистов, как вы», — добавил он, цитата по ТАСС.





Турецкий президент в свою очередь поздравил космонавтов и пожелал им успешного завершения миссии на МКС. «Мы следим за вами отсюда, с Земли. Я от имени турецкой нации хочу вас поздравить и желаю всего наилучшего, чтобы ваше путешествие завершилось на успешной ноте», — сказал он.





Ранее политики осмотрели экспозиции аэрокосмической выставки, после чего Путин угостил Эрдогана российским мороженым. Президент России купил себе шоколадное и сливочное мороженое «Коровка из Кореновки», а турецкому коллеге предложил вологодское. Путин протянул продавцу мороженого пять тысяч рублей и попросил отдать сдачу главе Минпромторга Денису Мантурoву. «Это ему на развитие авиации», — пошутил президент. «Спасибo за щедрость», — посмеялся министр.