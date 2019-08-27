Макрон: Гегемонии Запада приходит конец

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с послами республики заявил, что мировыми лидерами скоро станут Россия и Китай, а «западной гегемонии» приходит конец. Мир переживает «беспрецедентный кризис», поэтому Европе нужна новая, более дальновидная стратегия, добавил он. Франция, в свою очередь, должна «глубоко переосмыслить» и построить новые отношения с Россией. На встрече была анонсирована поездка глав МИДа и Минобороны Франции на переговоры в Москву.





«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются. Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — цитирует ТАСС Макрона.





По его мнению, мир сейчас переживает эпоху сильных технологических и экологических потрясений, а также «беспрецедентного экономического кризиса». Европейской цивилизации необходима новая, дальновидная стратегия, уверен французский президент. Политика Франции на текущий момент — это стремление найти баланс в диалоге с другими странами. В частности, Макрон предложил укреплять отношения с Россией, потому что она — часть Европы, как и Франция.





«Если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряжением, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны. В этом случае нам и дальше придется жить в Европе как на театре стратегического противоборства США и России. Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново», — подчеркнул глава государства.





Без России невозможно выстроить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе, поэтому ее отталкивание будет «огромной стратегической ошибкой». В ходе выступления Макрон сообщил, что Россия и Франция будут вместе работать над стратегией в космической сфере, а также кибербезопасности. «Не следует забывать, что в ходе нашей истории у нас уже получалось это делать. По вопросу космоса, насколько я понимаю, наши главные союзники — не американцы», — подчеркнул глава государства.





Политик также призвал дипломатов придерживаться равновесия в своей работе. «Европе нужно демонстрировать смелость, глубокую свободу действий. Нам [Франции] тоже нужно отказаться от старых схем в своем мышлении, теснее работать с гражданским обществом», — добавил он.





Как сообщает канал CNN, предложение вернуть Россию в G8 поступило именно от Макрона. Его поддержал американский президент Дональд Трамп, подчеркнув, что он собирается пригласить Россию на следующий саммит в 2020 году.





Как отмечает ТАСС, предложения по поводу возможного возвращения в G8 рассматривались в Москве скептически: президент России Владимир Путин заявил, что нельзя вернуться в организацию, которой нет, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что «жизнь ушла далеко вперед» от формата «Большой восьмерки».