Депардье решил построить дом под Минском

Французский актер Жерар Депардье хочет построить дом «как резиденцию для отдыха» в деревне Лапоровичи под Минском, рассказала представитель артиста Юлия Мосман. Она подтвердила, что в 2015 году Депардье получил в подарок от президента Белоруссии Александра Лукашенко земельный участок площадью 0,15 гектара.





«Участок был подарен президентом еще на встрече в 2015 году. Все это время шло оформление документов. В ближайшем будущем Жерар надеется построить там дом как резиденцию для отдыха», — сообщила Мосман РБК. По ее словам, между белорусскими властями и актером заключен договор аренды, потому что республика не передает земельные участки в собственность иностранцам.





Актер планирует заниматься сельским хозяйством, сейчас он развивает проект по продуктам питания российской компании «Вкусы Франции». «Конечно, на участке будет что-то выращивать! Человек, который увлечен сельским хозяйством, может продолжать эту традицию и в своих любимых местах», — добавила представитель Депардье.





Французский актер в последний раз был в Белоруссии в ноябре 2017 года, он посещал Минский завод виноградных вин. Тогда он на ночь остановился в деревне Лапоровичи и встретился с руководством Папернянского сельсовета. «Встреча Жерара Депардье с председателем Папернянского сельисполкома тогда действительно состоялась. Актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом», — рассказала исполняющая обязанности главы Папернянского сельского исполнительного комитета Светлана Ракецкая порталу TUT.BY.





Издание, ссылаясь на Единый госрегистр недвижимого имущества, пишет, что между Папернянским сельским исполнительным комитетом и Жераром Депардье подписан договор аренды на участок на 99 лет, годовая стоимость аренды — 132,96 рубля.





В начале 2013 года Жерар Депардье получил российский паспорт. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. Одной из причин переезда в Россию Депардье называл 75-процентный налог, введенный правительством Франции на доходы своих граждан свыше миллиона евро.





В декабре 2018 года Депардье решил переехать в Новосибирск. Представители артиста в разговоре с Daily Storm подтвердили информацию о переезде Депардье за Урал и сообщили, что актер планирует принять участие в совместных с российским Первым каналом съемках документальной картины об этом городе.