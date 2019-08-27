Экс-владельца «НАСКО» заподозрили в связях с полковником ФСБ Черкалиным

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении экс-владельца страховой компании «НАСКО» Александра Кондратенкова. Его подозревают в хищении 63 миллионов рублей у крымской страховой компании «Вектор». Также Кондратенков может быть причастен к делу бывшего руководителя банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного в мае. Сейчас Кондратенков покинул Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.





«Повестки следователя о вызове на допрос он проигнорировал и в ближайшее время будет объявлен в розыск», — сообщил РБК источник в правоохранительных органах.





Первичная сумма ущерба от деятельности «Вектора» составляет 100 миллионов рублей, свидетельствует финансовый анализ Центробанка. По словам собеседника РБК, следствие считает, что 63 миллиона рублей были похищены Кондратенковым из страховой компании «Вектор» путем вывода средств в подконтрольные ему компании. Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).





По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности связанной с Кондратенковым страховой компании «НАСКО» составил 4,2 миллиарда рублей, «Респект» — 3,3 миллиарда рублей, «Опора» — один миллиард рублей, «Ангара» — 1,6 миллиарда рублей.





Также следствие проверяет причастность Кондратенкова к делу экс-сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина, задержанного за получение взятки в размере 850 тысяч долларов. Вместе с Черкалиным по подозрению в мошенничестве были задержаны бывшие сотрудники спецслужбы Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. При обысках у них изъяли 12 миллиардов рублей. Все трое арестованы.





Отдел, который возглавлял Черкалин, занимался проверками страховых компаний, связанных с Кондратенковым. Хотя Центробанк требовал возбуждения уголовных дел по всем четырем компаниям, в марте 2018 года дело было возбуждено только в отношении компании «Вектор».





«НАСКО» была одним из крупнейших страховщиков Поволжья, входила в топ-10 страховщиков ОСАГО. 27 августа Арбитражный суд Татарстана признал компанию банкротом. Интересы временной администрации и АСВ в суде представляла юридическая компания «Кворум».