Песков о G7: Саммит ради саммита — не то, чем привык заниматься Путин

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что участие в саммите «Большой семерки» (G7) — не самоцель для Москвы. Он также подчеркнул, что «визит ради визита» и «саммит ради саммита» — это не то, чем обычно привык заниматься Путин. Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал сообщения о готовности американского президента Дональда Трампа пригласить российского коллегу на саммит G7 в США в 2020 году.





«Как таковое участие в «семерке», перерождение ее в «восьмерку» не является самоцелью для нашей страны. Потому что если речь идет об обсуждении крупных вопросов глобальной экономики и глобальной политики, сейчас невозможно делать это только в формате тех стран, которые составляют «семерку». Там не представлены другие крупнейшие государства. И с этой точки зрения формат «двадцатки», например, является более предпочтительным», — заявил Песков в интервью корреспонденту Первого канала.





Журналист отметил, что поездка российского президента в США по приглашению Трампа может стать «событием сама по себе». «Ну подождите, об этом пока речи не идет в прикладном плане. Все-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка. И визит ради визита, контакт ради контакта, саммит ради саммита — это не то, чем обычно привык заниматься Путин», — ответил пресс-секретарь президента.





Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что возобновление работы «нормандского формата» на высшем уровне поддерживают главы всех стран — участниц переговоров — России, Франции, Германии и Украины. Однако вопрос об участии Путина в переговорах еще не решен. «Эксперты сначала определят эту потенциальную результативность, потом будет приниматься решение. Но саму идею проведения саммита поддерживают все участники «нормандской четверки»!» — сказал он.





Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что РФ может вновь стать частью группы G7 в будущем и что на следующий саммит в США может быть приглашен российский лидер Владимир Путин. В беседе с журналистами глава Белого дома также отметил, что неоднократно называл «бессмысленным» исключение России из группы. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата G8.





В то же время ряд представителей стран G7 высказались против возвращения России в международный клуб. Одним из первых был премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал такой шаг преждевременным, напомнив о «провокациях» РФ по всему миру. Аналогичную позицию высказали в Евросоюзе.





Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда из-за присоединения Крыма к России участники клуба приняли решение провести саммит без РФ. Сейчас G7 объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.