Путин прилетел в новый аэропорт Гагарин под Саратовом

Президент России Владимир Путин прилетел в новый международный аэропорт Гагарин, расположенный у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Воздушная гавань начала работать 20 августа.
Президент России прибыл в Саратов из Жуковского, где посетил международный авиасалон МАКС-2019 и провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Международный аэропорт Гагарин начал работать 20 августа, 18 августа прошел первый тестовый полет. Первый рейс Внуково — Гагарин — Внуково выполнила авиакомпания «Победа»
Пропускная способность пассажирского терминала составит миллион человек в год, его общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. Протяженность взлетно-посадочной полосы Гагарина — три тысячи метров, ширина — 45 метров. Гагарин может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов. До нового аэропорта можно добраться на машине, электричке или речным транспортом.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что запуск аэропорта состоялся благодаря поддержке Владимира Путина, к которому в 2012 году обратились с просьбой поддержать решение о строительстве. Совместный проект России, Саратовской области и частного инвестора в лице управляющей компании «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову») реализовали в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».