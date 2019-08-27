Путин прилетел в новый аэропорт Гагарин под Саратовом

Международный аэропорт Гагарин начал работать 20 августа, 18 августа прошел первый тестовый полет. Первый рейс Внуково — Гагарин — Внуково выполнила авиакомпания «Победа»





Пропускная способность пассажирского терминала составит миллион человек в год, его общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. Протяженность взлетно-посадочной полосы Гагарина — три тысячи метров, ширина — 45 метров. Гагарин может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов. До нового аэропорта можно добраться на машине, электричке или речным транспортом.





Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что запуск аэропорта состоялся благодаря поддержке Владимира Путина, к которому в 2012 году обратились с просьбой поддержать решение о строительстве. Совместный проект России, Саратовской области и частного инвестора в лице управляющей компании «Аэропорты регионов» (входит в «Ренову») реализовали в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».